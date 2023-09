Thomas Cup 2022: Indonesia Unggul 2-1 dari Jepang, KeBab Trending di Twitter

Kemenangan pasangan Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo di partai kedua atas Takuro Hoki/Yugo Kobayashi sempat membawa keunggulan Indonesia unggul 2-0 atas Jepang pada laga semifinal Piala Thomas 2022 di Bangkok, Thailand, Jumat (13/05/2022). Sontak kemenangan ini menjadi trending dengan sebutan Kebab yakni julukan pada fans bulu tangkis yang berasal dari singkatan KeBab yaitu Kevin Babah Ahsan.

Wakil Indonesia itu harus terlibat pertandingan tiga gim yang berlangsung ketat sebelum akhirnya mencatatkan skor 22-20, 8-21, 24-22 di menit ke-66. Pantauan inilah.com Jumat, warganet pun bereaksi dengan 40 ribu lebih cuitan dari hasil kemenangan ini.

Kevin Sanjaya Sukamuljo and Mohammad Ahsan everyone!

KeBab. Our world rank number one and two. Thank you🇮🇩 pic.twitter.com/sdq8s1hrce

— Daddies Archive (@dadszens) May 13, 2022

WHAT A MATCH!!! WHAT AN AMAZING PERFORMANCE!!!!! KEBAB DID IT!!!!!! Look at their reaction!!!! GILAAAAAA SENAM JANTUNG MULU DARITADI 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/LwWzD0TYzr

— din ♪♪🏸 (@justaintnobody) May 13, 2022

Menang rubber game, Kevin/Ahsan bawa Indonesia unggul 2-0 atas Jepang.

Ayo satu lagi! Mari doakan Jojo!#BadmintonIndonesia #ThomasUberCup2022 #TUC2022 #ThomasCup2022 pic.twitter.com/W4YMudQS4g

— BADMINTON INDONESIA (@INABadminton) May 13, 2022

Pada pertandingan lanjutan Jonatan Christie kalah dari Kenta Nishimoto, namun Indonesia masih unggul 2-1 atas Jepang di semifinal Thomas Cup 2022 di di Impact Arena, Jumat (13/5).

Jonatan kalah dua gime langsung dari Nishimoto dengan skor 20-22, 13-21 pada partai ketiga Indonesia vs Jepang. Pertandingan keempat Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto vs Akira Koga/Yuta Watanabe yang saat ini masih berlangsung.