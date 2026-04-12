Thomas Ramdhan Cabut dari GIGI! Singgung Teman Nusuk dari Belakang

Kabar mengejutkan datang dari panggung musik Tanah Air. Thomas Ramdhan, sosok yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadi di barisan bass band legendaris GIGI, baru saja menebar sinyal perpisahan yang membuat para fans terhenyak!

Lewat unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, musisi yang dikenal dengan groove bass-nya yang ikonik ini menuliskan pesan reflektif yang cukup tajam. Tidak hanya soal karier, Thomas menyentuh sisi personal tentang arti pertemanan dan kepercayaan.

"Andai km temen baik jangan menusuk dari belakang. Buktikan kl km temen sejati, paham???" tulis Thomas. Kalimat ini seolah menyiratkan adanya ganjalan perasaan atau konflik internal yang tengah ia hadapi.

Hitung Mundur ke 25 April 2026

Yang paling membuat penggemar khawatir adalah penyebutan tanggal spesifik. Thomas menuliskan bahwa kemungkinan besar tanggal 25 April 2026 akan menjadi panggung terakhirnya bersama band yang telah membesarkan namanya sejak tahun 1994 tersebut.

Meski kabar ini terasa mendadak, Thomas tampak sudah bersiap dengan segala konsekuensinya. Ia menutup pesannya dengan kepasrahan mengenai masa depan kariernya. "Sy percaya untuk rejeki ada yg ngatur. Aamiin Yaa Robballamin," lanjutnya.

Pilar Penting yang tak Tergantikan

Kehilangan Thomas Ramdhan tentu akan menjadi pukulan telak bagi GIGI. Bersama Armand Maulana, Dewa Budjana, dan Gusti Hendy, Thomas adalah elemen penting yang membentuk karakter musik GIGI hingga tetap eksis selama tiga dekade. Gaya bermainnya yang enerjik bukan sekadar pengiring, melainkan identitas dari setiap hits yang mereka telurkan.

Hingga saat ini, kolom komentar unggahan tersebut terus dibanjiri reaksi warganet yang berharap ini hanyalah emosi sesaat atau sekadar salah paham. Namun, di sisi lain, pihak manajemen GIGI maupun personel lainnya masih bungkam dan belum memberikan pernyataan resmi terkait status Thomas di dalam band.

Akankah 25 April nanti benar-benar menjadi akhir dari perjalanan panjang Thomas bersama GIGI? Ataukah ada jalan tengah untuk menyelamatkan persahabatan mereka? Kita tunggu saja kelanjutannya.