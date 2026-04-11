Tiang Provider Setinggi 4 Meter Roboh Timpa Dua Rumah di Kembangan Jakbar, Ini Kronologinya

(Foto: Antara)

Sebuah tiang provider setinggi sekitar empat meter roboh dan menimpa dua rumah kontrakan di Jalan KH Hasyim Pondok Cabe, RT 06 RW 01 Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (11/4/2026).

"Adanya tiang provider yang jatuh saat pemasangan, sehingga menimpa dua unit kontrakan. Ada satu korban luka ringan di bagian belakang telinga dan sudah mendapatkan pengobatan," kata Camat Kembangan, Joko Suparno saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Joko mengatakan, kerugian material imbas insiden itu masih dalam proses penghitungan, lantaran akses untuk masuk ke dalam rumah masih berisiko.

"Untuk korban harta benda masih dalam perhitungan karena akses untuk masuk ke dalam rumah masih mengkhawatirkan," ucapnya.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi ketika beberapa orang sedang memasang tiang provider setinggi sekitar empat meter, namun besi tiang terjatuh hingga menimpa kontrakan dan satu orang luka ringan.

Joko menyampaikan, saat ini aktivitas pekerjaan dihentikan untuk penyelidikan lebih lanjut. "Warga yang menjadi korban diharapkan segera mendapatkan tempat tinggal serta penggantian yang layak," jelas dia.

Pihaknya pun telah melakukan peninjauan ke lokasi kejadian sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

"Memberikan bantuan kepada warga rumah roboh karena tertimpa tiang tower yang sedang dalam proses pemasangan di wilayah RT 06 RW 01," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan mengatakan saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan.

"Lokasi kejadian juga telah dipasangi garis polisi," tuturnya.

Namun demikian, Taufik belum dapat membeberkan secara rinci penyebab robohnya tiang provider yang sedang dalam pemasangan itu. "Saat ini masih dalam penyelidikan," ucapnya.

