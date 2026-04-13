Tiba di Bandara Vnukovo-2, Ini Agenda Utama Presiden Prabowo di Rusia

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo-2, Moskow, Rusia, pada Senin (13/4/2026) pukul 07.45 waktu setempat. Kunjungan ini untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Federasi Rusia.

Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Deputy Foreign Minister Rusia Andrey Rudenko, Director of State Protocol Department Igor Bogdashev, serta Duta Besar RI untuk Rusia Jose Tavares dan Atase Pertahanan RI Marsma TNI Budi Susilo.

Selama di Moskow, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan, terutama di bidang energi dan sektor prioritas lainnya.

Kunjungan ini mencerminkan langkah diplomasi aktif Indonesia dalam membangun kerja sama yang menguntungkan dengan negara sahabat. Pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai mitra penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

Sebelumnya, Presiden bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (12/4/2026) pukul 23.10 WIB.

Dalam lawatan kali ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.