Tiba-Tiba Ucap Doa Keluar Rumah, Indra Bekti Ingin Kembali Bekerja

Meski kondisinya sudah membaik namun masih terbaring di tempat tidur, Indra Bekti sempat menyampaikan keinginannya untuk kembali bekerja. Keinginannya itu ia ucapkan saat kedua anak perempuannya, Dafania Sahira serta Anabell Eleanor, berada di sampingnya untuk menemani.

“Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahhi tawakkaltu 'alallah, laa haula wa laa quwwata illa billaah,” kata Indra melalui akun Instagram sang istri @dhila_bekti yang Inilah.com kutip di Jakarta, Senin (09/01/2023).

Tiba-tiba Indra Bekti mengucapkan doa keluar rumah, tanda ingin kembali bekerja. Sementara kondisinya masih terbaring di rumah sakit. Foto: Instagram/@dhila_bekti.

Sang istri kemudian menanggapi ucapan suaminya itu.

“Ayah mau pergi ke mana?” ujarnya.

“Memangnya enggak boleh?” ucap Indra.

“Mau ke mana memang?” tanya istrinya yang akrab disapa Dilla.

“Ya kan siapa tahu aja. Ayah pergi, ayah jalan,” timpal Indra.

Namun, keinginan Indra untuk bekerja kembali padahal dirinya masih terbaring di tempat tidur itu tak dituruti oleh sang istri. Karena kondisi sang suami belum sepenuhnya sehat.

“Enggak boleh. Ayah belum sehat. Pikirannya kerja, kerja, dan kerja saja,” kata Dilla.

Sang istri juga menganggap apa yang disampaikan oleh Indra yang ingin kembali bekerja itu merupakan sebuah perbincangan yang melantur. Sebab, kondisinya masih tak memungkinan untuk kembali bekerja seperti sedia kala.

“Ini ngomongnya mulai amburadul,” kata Dilla.

Sebelumnya, terkait dengan keinginannya kembali bekerja itu, jauh-jauh hari sempat disampaikan oleh Indra melalui sang istri. Bahkan pada suatu pagi, tiba-tiba presenter papan atas itu menanyakan jam, dan mengatakan kalau dirinya harus bekerja.

“Sebenarnya MasyaAllah sih dari awal sampai detik ini. Ini jam berapa, Bun? Jam sembilan. Sembilan apa Bun, pagi? Oh, i must go, i have to working. Itu yang dipikirin, dia sudah enggak sabar, karena dia workaholic juga jadi itu yang dipikirinnya,” ucapnya, Kamis (05/01/2023).