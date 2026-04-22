Tiga Bos Travel Dipanggil KPK, Bakal Diperiksa di Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga pimpinan perusahaan travel sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama, Rabu (22/4/2026).

Ketiganya adalah Direktur PT Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo, Aguzsik, Direktur Utama PT Megahbuana Laena Persada Tafsirudin Laena, serta Direktur Utama PT Annatama Purna Tour Budi Darmawan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Aguzsik diperiksa di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara. Sementara dua saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Pemeriksaan dilakukan terhadap para saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji,” kata Budi.

KPK belum merinci materi yang didalami dalam pemeriksaan tersebut. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pemeriksaan rampung.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Azis (Gus Alex), Direktur Operasional Maktour Travel Ismail Adhan, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Kasus ini terkait dugaan pengaturan kuota haji khusus yang melebihi batas 8 persen, serta pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50:50. Sejumlah pihak diduga mengarahkan distribusi kuota tambahan kepada perusahaan travel tertentu, termasuk untuk skema percepatan keberangkatan (T0).

Dalam prosesnya, diduga terjadi pemberian uang kepada pejabat Kementerian Agama. Ismail Adhan disebut memberikan uang kepada Ishfah sebesar USD 30.000, serta kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief sebesar USD 5.000 dan 16.000 riyal Saudi.

Dari praktik tersebut, perusahaan terkait diduga meraup keuntungan tidak sah. Maktour Travel disebut memperoleh sekitar Rp27,8 miliar pada 2024. Sementara delapan perusahaan yang terafiliasi dengan Asrul Azis Taba meraih sekitar Rp40,8 miliar.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp622 miliar.

KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.