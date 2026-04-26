Tiga Bulan Pertama, Produksi Migas Pertamina Hulu Indonesia Lampaui Target

PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), anak usaha Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di lepas pantai Balikpapan, Kaltim, 17 April 2026. (Foto: ANTARA/HO-Pertamina Hulu Indonesia)

PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola aset hulu migas di Kalimantan, mencatatkan produksi minyak dan gas (migas) melampaui target pada triwulan I-2026.

Senior Manager Relations PHI, Handri Ramdhani, mengatakan sepanjang Januari–Maret 2026 produksi minyak mencapai lebih dari 120 persen dari target. Sementara itu, realisasi produksi gas sekitar 104 persen dari target.

“Sepanjang Januari hingga Maret 2026, perusahaan mencatatkan produksi minyak lebih dari 120 persen dari target. Kinerja positif juga ditunjukkan untuk produksi gas, dengan realisasi sekitar 104 persen dari target,” ujar Handri di Jakarta, Minggu (26/5/2026).

Capaian tersebut diraih bersama anak usaha PHI yang mengelola operasi hulu migas di Kalimantan, yakni PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, dan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Di mana, PHI juga mengelola aset PT Pertamina EP dan PHE di wilayah tersebut.

Menurut Handri, capaian ini mencerminkan tren positif kinerja sektor hulu migas nasional.

Realisasi produksi minyak pada periode Januari–Februari 2026 tercatat sebesar 60.300 barel per hari, melampaui target 49.400 barel per hari atau sekitar 122 persen.

Adapun produksi gas mencapai 606.000 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), melampaui target 583.000 MMSCFD atau sekitar 104 persen.

Kontribusi terbesar berasal dari PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

Handri mengatakan capaian ini menjadi bagian dari upaya industri hulu migas dalam mendukung target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.

Ia juga mengapresiasi dukungan media dan menekankan pentingnya hubungan yang kolaboratif untuk menjaga dukungan publik terhadap sektor migas.

“Kami berharap silaturahmi yang telah dibina selama ini dapat terus berkembang menjadi kolaborasi dan sinergi untuk operasi yang berkelanjutan,” kata Handri dalam acara Bincang Asik Soal Migas ala PHI (BASO IGA PHI).

Dalam kesempatan itu, PHI kembali menggelar program “Apresiasi Pewarta Energi Kalimantan 2026” (APEKA 2026), yakni lomba karya jurnalistik yang menyoroti peran PHI dalam industri hulu migas dan ketahanan energi nasional.

Program ini menegaskan komitmen perusahaan untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi insan pers dalam menghasilkan karya jurnalistik berkualitas di sektor energi, khususnya hulu migas.