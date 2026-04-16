3 Eksekutor Begal Petugas Damkar di Gambir Ternyata Penjahat Kambuhan!

Kasus pembegalan yang menimpa seorang petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) di kawasan Gambir akhirnya tersingkap.

Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus lima dari sembilan pelaku yang terlibat. Mengejutkan, tiga di antaranya ternyata bukan wajah baru di dunia kriminal alias residivis.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (15/4/2026), Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Eko Yulianto, mengungkapkan bahwa para pelaku ini seolah tak kapok mencicipi dinginnya jeruji besi.

“Tiga pelaku merupakan residivis dengan catatan kasus yang berbeda-beda,” ujar Eko di hadapan awak media.

Rekam Jejak Hitam: Dari Curanmor hingga Jambret

Siapa saja mereka? Yang pertama adalah F (37). Pria asal Tambora ini baru saja menghirup udara bebas pada 2025 lalu setelah divonis 2,5 tahun penjara karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Belum genap setahun bebas, ia kembali beraksi di jalanan.

Lalu ada HJ (28), warga Penjaringan yang pernah mendekam di penjara selama 8 bulan karena kasus penganiayaan pada 2017. Terakhir adalah R (21), pemuda yang sebelumnya sudah pernah divonis 1 tahun 4 bulan penjara karena kasus penjambretan pada 2021.

Empat Pelaku Masih Diburu

Meski lima orang sudah berbaju oranye—termasuk dua pelaku lain berinisial RS (24) dan RA (19)—tugas polisi belum usai. Saat ini, Tim Satreskrim masih memburu empat pelaku lain yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kini, para residivis ini harus bersiap kembali ke "rumah lama" mereka. Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, yang membawa ancaman hukuman penjara yang berat.

Kronologi Begal Petugas Damkar di Jakpus

Peristiwa mencekam ini terjadi di Jalan KH Hasyim Ashari, Gambir, pada Kamis dini hari (2/4/2026). Saat suasana kota sedang terlelap, korban yang merupakan petugas Damkar tiba-tiba dikepung oleh sembilan orang yang mengendarai sepeda motor.

Tanpa ampun, para pelaku mengadang, memukul, dan merampas motor serta ponsel milik korban. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, menyebut para pelaku memiliki peran yang sangat terorganisir.

"Ada yang tugasnya menabrak korban, memukul, mengambil motor, sampai yang khusus menjual barang hasil kejahatan," jelas Roby.