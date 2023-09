Tiga Hari Terakhir, GIIAS 2021 Akan Buka Lebih Lama

Antusiasme pengunjung GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 hingga memasuki hari ke-8 penyelenggaraan, Kamis (18/11/2021) masih sangat tinggi. Melihat hal tersebut, pada akhir pekan terakhir GIIAS 2021 akan buka satu jam lebih lama.

Untuk memenuhi hal tersebut, mulai Jumat, 19 November hingga Minggu, 21 November 2021, GIIAS 2021 akan ditutup pada pukul 21.00 WIB dari yang semula tutup pukul 20.00 WIB. Diharapkan dengan waktu yang lebih lama, akan dapat memuaskan rasa ingin tahu dari seluruh masyarakat tentang produk unggulan dan inovasi teknologi yang dihadirkan para peserta.

"Kami berusaha memenuhi keinginan pengunjung agar dapat lebih puas menikmati GIIAS, maka setelah kami diskusikan bersama dengan para peserta, disepakati bahwa pada akhir pekan terakhir ini GIIAS 2021 akan memberikan ekstra satu jam untuk para pengunjung," ungkap Romi, Presiden Direktur Seven Event selaku pelaksana GIIAS 2021, Kamis.

Dengan adanya perpanjangan waktu buka pameran, tidak berarti GIIAS melonggarkan aturan protokol kesehatan yang telah berlaku sebelumnya. Seluruh protokol kesehatan akan tetap berjalan dengan ketat.

Pada penyelenggaraan GIIAS 2021, seluruh pihak terlibat termasuk para pengunjung harus dalam kondisi sehat, sudah menjalani vaksin lengkap dua dosis, terdaftar di aplikasi PeduliLindungi, selalu menggunakan masker medis, secara berkala mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan bagi pengunjung, harus melakukan pembelian tiket secara online.

Adapun tiket masuk GIIAS 2021 hanya tersedia di aplikasi GIIAS Auto360 dengan kehadiran pengunjung dibagi dalam tiga sesi setiap harinya.

Masih akan berlangsung hingga 21 November 2021, pameran berskala internasional ini didukung oleh, Astra Financial & Logistic yang kembali hadir sebagai Platinum sponsor GIIAS 2021. Dukungan lainnya juga datang dari Pertamina, dan tahun ini OLX Autos memberikan dukungannya sebagai official trade in partner. Selain itu, Astra Honda Motor, Llumar, MLD Spot, Boson, dan BKleen Indonesia sebagai safety protocol partner GIIAS 2021.