Tiga Kapal Kemanusiaan Indonesia Siap Tembus Blokade Gaza Hari Ini, Farizal Ramadhon Jadi Nama Salah Satunya

Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) memproyeksikan tiga kapal untuk misi pelayaran kemanusian bersama Global Sumud Flotilla menembus blokade Gaza 2026.

Salah satu kapal yang akan dibeli lewat hasil urunan warga Indonesia itu akan diberi nama Kapal Farizal Ramadhon.



Koordinator Dewan Pengarah GPCI Maimon Herawati mengatakan, pemberian nama kapal tersebut merupakan penghormatan GPCI terhadap Farizal Ramadhon, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur di Lebanon saat menjalankan tugasnya sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL).



Farizal Ramadhon gugur saat tentara penjajahan Zionis Israel melakukan serangan di wilayah Lebanon selatan yang merupakan zona biru perdamaian, basis pasukan perdamaian internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Farizal Ramadhon meninggal dunia saat sedang melaksanakan salat Isya.



“Silakan netizen (dan warga di Indonesia) menyarankan untuk memberikan nama kapal-kapal kita. Sejauh ini, kita berpikir untuk memberikan nama kapal Indonesia dengan Kapal Farizal Ramadhon,” ujar Maimon di Barcelona, Spanyol, dikutip Minggu (12/4/2026).



Maimon menerangkan, dua kapal lainnya milik Indonesia direncanakan untuk dinamai Kapal Malahayati, dan Kapal Hasanuddin.

Tiga kapal yang dibeli oleh GPCI itu akan bergabung bersama sekitar 100 kapal-kapal kemanusian Global Sumud Flotilla yang akan berlayar menembus Gaza.



Maimon, bersama beberapa relawan dan aktivis dari GPCI sudah berkumpul di Barcelona, Spanyol bergabung bersama ribuan relawan dan aktivis lainnya dari banyak negara.



“Kami persiapan kapal-kapal yang akan berlayar, dan tiga di antaranya kapal yang akan datang adalah kapal-kapal kita (Indonesia). Insya Allah,” ujar Maimon. Angkat jangkar serempak dari Barcelona dijadwalkan pada Ahad ini.

Selain dari Barcelona, sebanyak 20 kapal kemanusian Global Sumud Flotilla dari Freedom Flotilla Coalition dan Thousand Madleens sudah berlayar sejak 4 April lalu dari Marseilles, Prancis. Titik-titik pelayaran kemanusian menembus blokade Gaza tahun ini juga akan dilakukan dari beberapa negara lainnya di Eropa.



Maimon, merupakan perwakilan dari Indonesia dalam Steering Committee Global Sumud Flotilla 2026. Dia pernah menjelaskan misi Global Sumud Flotilla 2026, juga direncanakan untuk dilalui melalui konvoi darat melintasi negara-negara Maghribi.



Dua misi menembus blokade Gaza via Laut Mediterania dan jalur darat negara-negara Afrika, punya tujuan yang sama. Yaitu, membawa bantuan bantuan kemanusian, obat-obatan dan air bersih, serta makan, juga kebutuhan bayi dan perempuan.



Dosen Fikom Unpad itu mengatakan, kapal kemanusian berbendera Polandia yang akan ikut berlayar dari Barcelona, membawa bantuan tas-tas sekolah dan kebutuhan belajar untuk anak-anak di Gaza.



“Anak-anak di beberapa negara, ingin menyampaikan kepada anak-anak di Gaza, kalau mereka juga mengingat teman-temannya yang ada di Gaza. Dan mereka mengirimkan tas-tas sekolah untuk dibawakan melalui misi Gloal Sumud Flotilla,” pungkasnya.