Tiga Menteri Sepakat Terbitkan SKB Jamin Pembayaran 11 Juta Peserta PBI JKN

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (15/4/2026). (Foto: Antara).

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk menjamin pelayanan dan pembayaran klaim bagi 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tengah berada dalam masa transisi penonaktifan.

Kebijakan ini akan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum agar rumah sakit tetap memberikan layanan, sementara BPJS memiliki dasar yang jelas dalam membayarkan klaim.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Menteri Sosial dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.

"Tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Mensos dan Pak Dirut BPJS, kita akan buat SKB bertiga. Jadi BPJS kalau ada yang dari berapa 11 atau 8 juta itu datang, kan harus dilayani rumah sakit itu wewenang saya kan. Kemudian seluruh rumah sakit nanti Pak Dirut BPJS akan kita sarankan membayar. Nah untuk melindungi Dirut BPJS, saya sama Mensos di surat SKB-nya pasti akan membayar premi-nya," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan anggaran untuk PBI JKN sebesar Rp46 triliun berada di Kementerian Kesehatan, sementara kewenangan pendataan peserta berada di Kementerian Sosial. Melalui SKB tersebut, Kementerian Sosial akan memberikan otorisasi kepada Kementerian Kesehatan untuk menyalurkan pembayaran premi kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang kembali diaktifkan.

Dalam rapat yang berlangsung cukup panjang itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pihaknya akan segera menerbitkan surat penetapan reaktivasi bagi peserta yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak.

"Siap.. diterbitkan penetapan segera. Namanya surat penetapan. Reaktivasi itu kemudian ditetapkan sebagai penerima manfaat. Iya, SK," kata Saifullah.

Kebijakan SKB ini dinilai penting untuk menjawab persoalan di lapangan selama masa transisi penonaktifan peserta PBI. Dalam beberapa bulan terakhir, belum adanya aturan yang mengikat memicu keluhan dari masyarakat, rumah sakit, hingga tenaga kesehatan.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menekankan bahwa pasien, terutama penderita penyakit katastropik, harus tetap mendapatkan pelayanan tanpa menunggu proses administrasi.

"Supaya semua yang ada di seluruh Indonesia rumah sakit pasien-pasien yang tadi termasuk yang katastropik tadi yang butuh berkelanjutan benar-benar langsung dilayani enggak bisa lagi tunggu aktivasi reaktivasi kalau memang sudah harus gitu pada saat itu," ujarnya.

Felly menilai SKB tersebut menjadi solusi konkret untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak pasien selama proses pembaruan data berlangsung.

"SKB ini penting sebagai perlindungan hukum. Juga kan anggarannya ada bukan itu dak ada. Jadi kami ikat kesepakatan ini dalam kesimpulan rapat agar masyarakat benar-benar mendapatkan haknya selama masa perapian data ini," cetusnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (catatan: nama diperbaiki jika diperlukan dalam konteks aktual) menegaskan bahwa layanan diberikan sesuai sistem yang berlaku, di mana peserta hanya dapat dilayani jika status kepesertaan aktif.

"Kami patuh pada regulasi bahwa peserta adalah mereka yang telah membayar iuran. Begitu kami menerima daftar reaktivasi dari kementerian terkait, sistem akan langsung mengaktifkan statusnya dan peserta bisa langsung mendapatkan layanan," kata dia.

Untuk mempercepat layanan, BPJS Kesehatan akan membantu proses reaktivasi peserta di fasilitas kesehatan melalui program pendampingan.

"Kami sudah dilindungi oleh sistem, kita enggak bisa merubah sistem begitu saja, yang aktif SEP akan keluar. Yang tidak aktif atau bukan peserta SEP tidak keluar. Jadi kami akan bantu secepatnya kami akan bayar ketika ada surat reaktivasi. Pasti kita akan bantu untuk pengurusan," kata dia.