Tiga Pekerja Migran Indonesia Meninggal di Taiwan, Kemen-P2MI Kawal Pemulangan Jenazah

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen-P2MI) memfasilitasi pemulangan tiga jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) dari Taiwan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu malam (10/5/2026). Ketiga jenazah diberangkatkan dari Taiwan melalui Taoyuan International Airport dengan penerbangan Cathay Pacific CX719 transit Hong Kong sebelum tiba di Tanah Air.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Kemen-P2MI, M. Fachri mengatakan pemerintah terus memberikan pendampingan dan pelayanan kepada PMI beserta keluarganya, termasuk proses pemulangan jenazah hingga ke daerah asal.

"Mewakili Menteri P2MI Mukhtarudin, saya menyampaikan duka cita yang sedalam dalamnya atas meninggalnya tiga pekerja migran ini. Semoga ketiga almarhum mendapat tempat yang layak di sisi-Nya serta diampuni segala dosa-dosanya, Alfatihah," tutur Fachri dalam siaran pers Kemen-P2MI di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Lebih lanjut dia menyampaikan kementerian bersama BP3MI terkait terus memastikan proses pemulangan jenazah berjalan dengan baik.

Adapun ketiga PMI tersebut adalah Indah Harini asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang bekerja sebagai caregiver dan meninggal akibat kanker ovarium.

Kemudian Candra Ariyanto asal Kabupaten Lampung Tengah yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan Muh. Sriadi asal Kabupaten Lombok Tengah, NTB, yang meninggal di asrama kerjanya.

Koordinasi dengan Daerah

Menurut Fachri, kementerian juga berkoordinasi dengan BP3MI Banten, Lampung, Jawa Timur, dan NTB guna memastikan keluarga korban memperoleh informasi yang memadai serta bantuan selama proses penjemputan dan pemulangan jenazah.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur prosedural dan sesuai ketentuan yang berlaku supaya mendapatkan pelindungan maksimal selama bekerja di luar negeri," katanya.

Kemen-P2MI juga memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat dan humanis dengan mengedepankan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dan pemerintah daerah setempat.

Fachri kembali menegaskan bahwa negara hadir dalam setiap tahapan pelindungan bagi PMI, termasuk ketika menghadapi situasi darurat maupun musibah di luar negeri.

Ia menilai bahwa penguatan tata kelola penempatan secara prosedural menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko yang dihadapi PMI selama bekerja di luar negeri.

"Setiap pekerja migran Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan dan perhatian dari negara. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perwakilan dan pemangku kepentingan agar penanganan kasus seperti ini dapat dilakukan secara optimal," jelasnya.