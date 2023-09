Tiga Pelajaran yang Bisa Diambil dari Film Jakarta vs Everybody

Dokumentasi Jakarta vs Everybody

Film Jakarta vs Everybody memberikan banyak pelajaran untuk penontonnya. Mulai dari masalah kehidupan sehari-hari, sampai hal underground yang tidak kita duga. Yuk simak, apa saja sih yang bisa kita pelahari dari film ini.

1. Jadi perantau itu tidak semudah yang dikira

Dom, tokoh utama di film ini dikisahkan seorang perantau. Ia bermimpi bisa menjadi seorang aktor sukses dan tenar. Nyatanya, untuk mendapatkan peran kecil pun perjuangannya luar biasa. Dia juga harus memikirkan bagaimana harus bertahan hidup. seperti mengutip dari bioskoponline, ditulis di Jakarta, Rabu, (02/11/2022).

Buat kamu yang ingin merantau dengan berbagai keterbatasan, coba dipikirkan lagi ya. Kira-kira sudah sematang apa kesiapan kamu, jika ternyata perjalanan kamu tidak semudah yang dibayangkan. Jangan sampai, niat merantau justru menjerumuskan kamu ke hal-hal negatif, karena kamu butuh hal instan untuk hidup nyaman.

2. Mengejar mimpi itu perjalanan panjang

Jika punya mimpi, pastikan kamu tahu ya langkah apa saja yang harus kamu persiapkan. Tentunya meraih mimpi itu, ibarat orang yang sedang menaiki anak tangga. Butuh tahap demi tahap untuk bisa sampai di puncak.

Jika kamu tidak punya mental yang kuat dan tidak siap dengan kerasnya hidup, salah-salah kamu seperti Dom. Dom yang datang ke Ibu Kota untuk mewujudkan mimpi sebagai aktor, malah berakhir terjebak dalam peredaran narkoba.

3. Banyak dunia hitam di sekitar kita

Terakhir nih, film Jakarta vs Everybody membuka mata kita bahwa dunia hitam itu ada di sekitar kita. Bahkan di film ini dengan gamblang menjelaskan bagaimana pengedar dan kurir narkoba bekerja di sekitar kita. Penasaran seperti apa cara kurir dan pengedar narkoba bekerja? Nah, tandanya kamu wajib nonton film ini yang saat ini tayang reguler di Bioskop Online.

Jakarta vs Everybody sendiri adalah sebuah film tentang anak rantau yang berjuang di tengah kerasnya Ibu Kota. Di film ini, Jefri Nichol berakting dengan Wulan Guritno, Ganindra Bimo, Dea Panendra, Asta Nurcahya dan aktor senior seperti Jajang C. Noer.

Film ini akan bercerita tentang Dom (Jefri Nichol) yang memutuskan pergi merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpinya sebagai aktor. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang menimpanya, ia bertemu dengan Pinkan (Wulan Guritno) dan Radit (Ganindra Bimo) yang membawanya semakin terperosok ke gelapnya kehidupan metropolitan Jakarta. Apakah Dom berhasil memperjuangkan mimpinya?