Tiga Personel UNIFIL Gugur di Lebanon, Prancis Desak Rapat Darurat DK PBB

Eskalasi konflik di Lebanon selatan kian mengkhawatirkan dan mulai menyasar pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah Prancis secara resmi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar rapat darurat menyusul gugurnya tiga personel United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan bahwa langkah diplomasi tingkat tinggi ini diambil karena situasi di lapangan sudah masuk dalam kategori insiden yang sangat serius.

"Karena insiden yang sangat serius melibatkan pasukan UNIFIL, saya telah meminta rapat darurat Dewan Keamanan PBB," tegas Barrot melalui pernyataan di media sosial X, Senin (30/3/2026).

Barrot mengutuk keras serangan yang merenggut nyawa para penjaga perdamaian tersebut. Selain menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban, ia menuntut penyelidikan segera untuk mengungkap kronologi kejadian secara transparan.

Intimidasi terhadap Kontingen Prancis

Kemarahan Paris bukan tanpa alasan. Selain jatuhnya korban jiwa, Barrot mengecam keras serangan yang menyasar kontingen Prancis di wilayah Naqoura. Ia melabeli tindakan tentara Israel tersebut sebagai pelanggaran keamanan nyata dan bentuk "tindakan intimidasi".

Sebagai bentuk protes diplomatik, Pemerintah Prancis telah memanggil Duta Besar Israel di Paris. Dalam pertemuan tersebut, Paris menyampaikan kecaman dengan nada sekeras-kerasnya atas aksi militer yang membahayakan pasukan di bawah mandat internasional.

Duka di Tubuh UNIFIL

Rentetan peristiwa maut ini bermula pada Minggu malam (29/3/2026), ketika seorang personel penjaga perdamaian asal Indonesia dilaporkan gugur setelah sebuah peluru menghantam salah satu pos jaga.

Duka UNIFIL bertambah dalam 24 jam terakhir setelah dua personel lainnya dinyatakan gugur dalam serangan yang menghantam kendaraan patroli mereka di wilayah Bani Haiyyan.

UNIFIL sendiri merupakan misi penjaga perdamaian yang telah beroperasi di Lebanon selatan sejak dibentuk oleh DK PBB pada 1978. Mandatnya kemudian diperkuat pada 2006 untuk memantau penghentian permusuhan. Kini, dengan gugurnya para personel di tengah garis api, mandat perdamaian tersebut tengah menghadapi ujian paling berat dalam beberapa dekade terakhir.