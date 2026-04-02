Tiga Tahun Jadi Brand Ambassador DSI, Dude–Alyssa Diperiksa Polisi Terkait Fraud Rp2,4 Triliun

Kasus dugaan penyelewengan dana PT Dana Syariah Indonesia (DSI) senilai Rp2,4 triliun menyeret sejumlah nama, termasuk pasangan selebritas Dude Herlino dan Alyssa Soebandono. Keduanya diperiksa oleh Bareskrim Polri. Apa kaitannya?

Ternyata, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan peran mereka sebagai mantan brand ambassador DSI.

“Pemeriksaan atau pemanggilan terhadap saksi DH dan istrinya A dalam kapasitas sebagai saksi. Berdasarkan fakta penyidikan dari keterangan saksi dan alat bukti yang ada, keduanya pernah dilibatkan dalam promosi bisnis PT DSI sebagai brand ambassador,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Diketahui, Dude dan Alyssa menjadi brand ambassador DSI selama tiga tahun. Penyidik kini mendalami kemungkinan adanya informasi atau keterangan yang dapat memperkuat konstruksi perkara.

“Pemeriksaan akan menggali dugaan tindak pidana yang sedang disidik. Kami akan lihat apakah ada keterkaitan dengan alat bukti lain yang telah diperoleh,” kata Ade.

Pada Kamis sekitar pukul 10.05 WIB, keduanya terlihat mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan penyidik.

Mengingatkan saja, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni Direktur Utama PT DSI Taufiq Lajufri, Komisaris Arie Rizal Lesmana, mantan Dirut Mery Yuniarni, serta mantan Direktur berinisial AS.

Dalam konstruksi perkara, PT DSI diduga menjalankan modus penipuan melalui proyek fiktif. Perusahaan menggunakan data borrower lama yang dicatut seolah-olah memiliki proyek baru untuk menarik dana investor.

Akibat penyelewengan keuangan atau fraud tersebut, tercatat sebanyak 11.151 korban dengan total kerugian mencapai Rp2,4 triliun sepanjang periode 2018–2025.

Penyidik juga telah memblokir 63 rekening milik PT DSI dan pihak terafiliasi. Selain itu, uang sebesar Rp4 miliar turut disita dari 41 rekening perbankan.

Para tersangka dijerat Pasal 488, Pasal 486, dan/atau Pasal 492 KUHP, serta Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Mereka juga dikenakan Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP.