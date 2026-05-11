Tiket Champions AC Milan Terancam Lepas dari Genggaman!

Senin, 11 Mei 2026 - 08:08 WIB

AC Milan terancam turun dari zona Liga Champions setelah kalah 2-3 dari Atalanta di Stadion San Siro pada Senin.

Atalanta unggul tiga gol melalui Ederson, Davide Zappacosta, dan Giacomo Raspadori. Milan membalas dua gol lewat Strahinja Pavlovic dan Christopher Nkunku.

Kekalahan tersebut menjadi pukulan besar bagi Rossoneri dalam persaingan finis di empat besar Serie A Italia.

Milan masih bertahan di posisi empat dengan 67 poin, hanya unggul head-to-head atas Roma, tapi persaingan menuju Liga Champions semakin ketat dalam dua laga tersisa.

Atalanta kini berada di peringkat ketujuh dengan 58 poin.

Jalannya pertandingan

Atalanta unggul cepat pada menit ke-7 melalui Ederson. Gelandang Brasil itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Giacomo Raspadori untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

Atalanta menggandakan keunggulan pada menit ke-30 setelah Nikola Krstovic memberikan umpan kepada Davide Zappacosta yang melepaskan tembakan mendatar melewati Mike Maignan.

Situasi Milan semakin sulit pada awal babak kedua. Giacomo Raspadori memperbesar keunggulan Atalanta menjadi 3-0 pada menit ke-51 setelah memanfaatkan kesalahan Rafael Leao di lini tengah untuk melepaskan sepakan kaki kiri akurat yang gagal dihentikan Maignan.

Tertinggal tiga gol membuat sebagian suporter Milan meninggalkan stadion sebelum pertandingan usai.

Tapi Milan menunjukkan respons positif pada akhir laga. Strahinja Pavlovic memperkecil ketertinggalan lewat sundulan pada menit ke-88.

Rossoneri kembali mencetak gol pada masa injury melalui penalti Christopher Nkunku. Penalti diberikan setelah Nkunku dijatuhkan Marten de Roon di kotak terlarang.

Namun, dua gol itu tidak cukup untuk menyelamatkan Milan dari kekalahan dan malah memperpanjang tren tanpa kemenangan Milan menjadi tiga laga.

Posisi tim asuhan Stefano Pioli di empat besar pun mulai terancam. Sebelum laga dimulai, Milan sudah berada dalam tekanan setelah AS Roma menang dramatis 3-2 atas Parma sehingga menyamai poin mereka.

Susunan pemain

AC Milan (3-5-2): Mike Maignan; Koni De Winter, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic; Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi; Rafael Leao, Santiago Gimenez

Atalanta (3-4-2-1): Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Isak Hien, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Ederson, Nicola Zalewski; Charles De Ketelaere, Giacomo Raspadori; Nikola Krstovic.

