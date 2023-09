Tiket Konser Westlife 2023 di Jakarta Habis Terjual

Meski masih kurang dari delapan bulan, namun tiket konser Westlife bertajuk "The Wild Dreams Tour 2023" di Jakarta sudah habis terjual. Keterangan ini disampaikan oleh pihak promotor pada Senin (6/6/2022).

Grup vokal dengan penjualan album terlaris di Inggris pada abad ke-21 ini akan mengguncang Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada 11 Februari 2023.

Sejak dijual pada 28 Mei 2022, penggemar Westlife di Indonesia menyambut konser tersebut secara antusias hingga tiketnya habis terjual.

Westlife akan kembali menggebrak tahun ini, setelah tur reuni mereka memecahkan rekor dunia tahun 2019 yang menampilkan Shane, Nicky, Mark, dan Kian berhasil tampil di hadapan lebih dari 600 ribu penggemar di 27 Negara.

Boyband asal Irlandia ini akan mengawali konsernya pada musim panas dengan tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama yang sudah terjual habis di stadion ikonik ternama di kota London, Stadion Wembley.

Pada tur konser dunia kali ini dapat dipastikan bahwa para penggemar Westlife akan mendapatkan suguhan yang lebih intim dibandingkan konser-konser mereka sebelumnya.

Rencananya Westlife akan membawakan semua lagu-lagu hits-nya seperti Swear It Again, Flying Without Wings, dan World of our Own serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams.

Beranggotakan empat penyanyi tampan Shane, Nicky, Mark dan Kian telah membuktikan pada dunia bahwa Westlife merupakan boyband terbesar pada abad 21, albumnya yang telah sukses terjual lebih dari 55 juta keping di seluruh dunia dan menjadi satu-satunya grup musik yang mempunyai tujuh lagu hits No.1 di tangga lagu musik di Inggris.

Westlife juga merupakan grup musik yang mempunyai single lagu terbanyak di urutan No.1 di Inggris. Secara keseluruhan Westlife mempunyai 14 single terbaik yang berada di urutan No.1 sebelum Elvis Presley dan The Beatles.

Mereka juga tercatat mempunyai 33 kali album No.1 di seluruh dunia dan penjualan tiket konser terlaris lebih dari lima juta tiket konser di seluruh dunia dan masih terus berlanjut hingga saat ini.