Tiket Konser Westlife di Sentul dan Jatim Expo Bisa Dibeli Sekarang

Tiket konser Westlife The Wild Dreams Tour: All The Hits dengan jadwal konser di tanggal 24 September 2022 dan tanggal 25 September 2022 di Jatim Expo Surabaya sudah bisa dibeli secara eksklusif di tiket.com hari ini.

VP of Brand and Marketing tiket.com, Maria Risa Puspitasari mengaku bangga dapat menjadi mitra eksklusif platform penjual tiket konser Westlife di tanggal 24 September 2022 mendatang.

Terlebih lagi, Westlife memiliki fanbase yang besar dan konser ini akan menjadi momen bernostalgia bagi para penggemar Westlife di Indonesia

"Konser yang akan diselenggarakan secara offline ini juga menjadi wujud pemulihan industri hiburan di Indonesia. Kami di tiket.com tentunya terus berkomitmen untuk mendukung kebangkitan dan pemulihan pariwisata juga industri hiburan di Indonesia," ujarnya.

Konser grup vokal yang beranggotakan empat personel di antaranya Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily, dan Kian Egan ini akan menyuguhkan lagu-lagu dari album terbaru.

Tak hanya itu, boyband asal Dublin dan Sligo, Irlandia ini juga akan membawakan beberapa lagu andalan seperti "Swear It Again", "Flying Without Wings", dan "World of Our Own”.

Tiket dijual dalam beberapa kategori, yakni Red (Restricted View) dengan harga Rp960.000, Bronze dengan harga Rp1.500.000, Silver dengan harga Rp1.800.000, Festival (Standing) dengan harga Rp1.980.000, Gold dengan harga Rp2.460.000 dan Diamond (VVIP) dengan harga Rp3.480.000.

“Kami berharap agar konser ini dapat mengobati kerinduan Sobat tiket untuk menyaksikan artis kesayangan sembari merasakan kembali pengalaman menikmati konser bersama sahabat karib sesama penggemar Westlife. Kami juga menghimbau untuk tetap mawas diri terhadap kondisi kesehatan dan menjaga protokol kesehatan yang berlaku saat menonton konser,” tandasnya.