Tim Honda Racing Indonesia Punya Komposisi Pebalap Baru

Setiap tahunnya, Honda Prospect Motor (HPM) secara konsisten berpartisipasi di ajang balap kejuaraan touring serta slalom nasional di Indonesia hingga saat ini. Bersama dengan tim Honda Racing Indonesia (HRI), Honda mengumumkan keikutsertaan pada beberapa ajang kejuaraan sepanjang tahun 2022 dengan komposisi pebalap baru.

Untuk musim 2022, tim HRI akan mengikuti agenda balap Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) yang akan digelar di sirkuit Sentul khususnya pada ajang Super Touring Car Racing (STC-R) 3.600cc yang akan diikuti oleh Alvin Bahar dengan menggunakan mobil Honda Civic Type R.

Tak hanya itu, Honda juga akan kembali berpartisipasi pada ajang Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1.500cc yang diikuti oleh Avila Bahar, di mana pertama kalinya akan menggunakan Honda City Hatchback RS pada kelas Master.

Pada tahun ini, Naufal Rafif Busro juga diperkenalkan sebagai pebalap HRI baru yang akan mengikuti ajang ITCR 1.200cc dengan menggunakan mobil Honda Brio RS.

Naufal yang baru berusia 15 tahun, sebelumnya telah mengikuti berbagai ajang balap bergengsi seperti Honda Brio Speed Challenge (HBSC) tahun 2021 sebagai juara dan tahun 2019 sebagai juara kedua, kejuaraan ITCR Kejurnas tahun 2021 sebagai juara pertama dan juara ketiga pada tahun 2019.

Tidak hanya kejuaraan touring nasional, tim HRI juga mengumumkan untuk menurunkan dua pembalap slalomnya pada kejuaraan Autogymkhana 2022 yang akan diikuti oleh Anandyo Dwiki pada kelas A (Man), serta Canya Prasetyo pada kelas A (Woman).

Autogymkhana merupakan kejuaraan slalom nasional yang akan diadakan di beberapa daerah di Indonesia dari bulan Maret hingga November 2022.

"Honda bersama dengan HRI dengan bangga memperkenalkan komposisi baru untuk musim 2022 dari kelas, mobil, hingga pebalap baru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen kami untuk terus memajukan kejuaraan balap di Indonesia serta mendukung para pebalap muda sejalan dengan semangat Everyone Can Race yang selalu kami usung," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy dalam keterangannya kepada Inilah.com, Jumat (11/3/2022).

Pada musim yang sama, Honda juga akan menyelenggarakan ajang One Make Race 2022 sebagai salah satu bentuk komitmen Honda dalam mendukung ajang balap yang terdiri dari Honda Brio Speed Challenge (HBSC) serta Honda City Hatchback RS Speed Challenge (HCHSC) yang untuk pertama kalinya digelar untuk menggantikan Honda Jazz Speed Challenge (HJSC).

Pada musim sebelumnya, HRI juga ikut serta dalam kejuaraan touring serta slalom nasional, dengan Alvin Bahar pada kelas ITCR Max 1.600cc menggunakan Honda Jazz, Avila Bahar pada kelas ITCR 1.500cc Rising Star dengan mobil Honda Jazz, dan Canya Prasetyo pada ITCR 1.200cc dengan mobil Honda Brio. Adapun pada kejuaraan slalom, Honda juga menurunkan Canya Prasetyo pada kelas A (Woman) serta Anandyo Dwiki pada kelas A (Man).

Musim lalu, Avila Bahar berhasil keluar sebagai juara umum kelas Rising Star, sedangkan Anandyo Dwiki keluar sebagai juara pertama pada seri 3 Autogymkhana dan juara ketiga pada seri pertama dimana Canya Prasetyo secara keseluruhan berhasil menduduki posisi keempat pada kelas A (Woman).