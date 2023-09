Tim Pemenangan Jokowi 2 Periode Ditunjuk sebagai Gubernur Lemhanas

Presiden RI Joko Widodo dikabarkan telah menunjuk Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang akan segera dilantik pada Senin (20/2/2022) besok.

Meski belum ada keterangan resmi, namun sumber Inilah.com menyebutkan pakar dalam bidang pertahanan dan hubungan internasional itu akan menggantikan Agus Widjojo, Gubernur Lemhanas sebelumnya yang kini menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) untuk Republik Filipina.

Andi Widjajanto diketahui pernah terlibat dalam tim pemenangan Jokowi dalam dua periode pemilihan presiden (pilpres).

Ia adalah putra pertama dari (Alm) Mayjen TNI Theo Syafei, mantan ketua DPP PDIP yang dahulu dikenal orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Pada Pilpres 2014, pria yang memiliki hubungan sangat dekat dengan PDIP ini berhasil menjadikan Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Kemudian ia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) di era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2015.

Selanjutnya pada Pilpres 2019, akademikus yang juga pengamat militer ini memimpin Ketua Tim Cakra 19, yakni kelompok relawan yang berisi para purnawirawan TNI.

Dan hingga sekarang, pria kelahiran tahun 1971 ini masih menjabat sebagai Penasihat Senior Kantor Staf Presiden (KSP) di era kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin.

Di masa studinya, Andi menyelesaikan S1 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Indonesia (UI). Setelah itu ia melanjutkan program pascasarjana di National Defense University di Washington D.C, Amerika Serikat.

Studi hubungan internasional dan pertahanan pernah dipelajarinya juga di School of Oriental and African Studies (SOAS), London School of Economics and Political Science (LSE) dan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura.

Hingga akhirnya ia dikenal sebagai akademikus dan pengamat militer. Hal ini diakui oleh Pengamat Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran Muradi yang menyebut Andi memiliki perspektif luas soal isu ketahanan nasional.

"Andi juga berpengalaman mengajar di Lemhannas sekitar 20 tahun," katanya.

Sebelumnya Plt Gubernur Lemhanas Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan mengakui adanya agenda pelantikan Gubernur Lemhanas oleh Presiden Jokowi pada Senin (21/2/2022) pukul 11.00 WIB besok.

Namun Wieko tidak menjelaskan siapa sosok yang bakal dilantik tersebut. "Di undangan tidak disebut nama, siapa yang dilantik," ujarnya kepada Inilah.com.