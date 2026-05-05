Tim Reformasi Polri Serahkan Berkas Setebal 3.000 Halaman ke Prabowo

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026). (Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Percepatan Komisi Reformasi Polri melaporkan hasil rekomendasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan pihaknya akan melaporkan banyak hal kepada Prabowo.

"Banyak. (Berkasnya) Ada nanti dibagi," kata Jimly kepada wartawan.

Sementara itu ditanya mengenai ada 8 rekomendasi yang bakal disampaikan, Jimly belum mengonfirmasi.

"Nanti saja, nanti saya laporkan apa saja yang setuju apa yang tidak," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Yusril Ihza Mahendra mengatakan kedatangan pihaknya dalam rangka memenuhi undangan Prabowo. Undangan ini untuk menyampaikan laporan akhir dari kerja Komisi.

"Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau," ujar Yusril.

"Usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Nah untuk selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini," tambahnya

Kendati demikian, Yusril belum menjelaskan detail mengenai rekomendasi yang menjadi prioritas Komisi Reformasi Polri. Ia menyebut akan menyampaikan lebih lanjut usai melaporkan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana.

"Dan kami sudah sepakat bahwa belum akan mengumumkan kepada publik sebelum laporan itu diserahkan langsung ke tangan bapak presiden," tuturnya.

Di sisi lain, Yusril berkeyakinan rekomendasi yang telah dihasilkan dapat berdampak baik terhadap Polri.

"Iya, betul. Dan cukup besar usulan-usulan yang disampaikan kepada pak presiden. Dan itu kalau disetujui maka akan ada implikasi perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang," jelasnya.

Adapun, Mahfud MD menyampaikan lebih lanjut perihal sejumlah berkas yang akan dilaporkan kepada Prabowo.

"Ada 10 buku tebal-tebal gitu ya, yang delapan verbatim suara-suara masyarakat dan rencana Polri sendiri, kemudian yang dua halaman itu resume. Gitu aja," papar Mahfud.

