Tim Thomas Indonesia Hajar Menang Sempurna Lawan Aljazair

Sabtu, 25 April 2026 - 06:06 WIB

Sabtu, 25 April 2026 - 06:06 WIB

Ganda putra muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin menyempurnakan kemenangan Tim Piala Thomas Indonesia atas Aljazair menjadi 5-0 dalam laga pembuka Grup D Piala Thomas 2026 di Forum Horsens, Denmark, Sabtu dini hari WIB.

Turun sebagai ganda kedua, Raymond/Joaquin tampil dominan saat mengalahkan Adel Hamek/Mohamed Abdelaziz Ouchefoun dua gim langsung 21-4, 21-7 pada partai penutup.

Raymond/Joaquin melengkapi pundi-pundi poin Indonesia raihan Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan Anthony Sinisuka Ginting lewat sektor tunggal dan pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri selaku ganda pertama, yang seluruhnya dimenangi hanya dengan dua gim.

Jonatan menandai kemenangan pertama tim Indonesia di Piala Thomas 2026 lewat skor 21-8, 21-6 atas Adel Hamek. Alwi menyusul dengan mengalahkan Mohamed Abderrahime Belarbi 21-8, 21-7.

Ginting kemudian memastikan kemenangan Indonesia setelah mengalahkan Mohamed Abdelaziz Ouchefoun 21-8, 21-6.

Lantas Fajar/Fikri menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat kemenangan 21-14, 21-8 atas Mohamed Abderrahime Belarbi/Koceila Mammeri.

Raymond/Joaquin yang menjalani debut di Piala Thomas tampil tanpa tekanan dan mampu mengontrol permainan sejak awal hingga akhir laga.

Hasil ini menjadi awal positif bagi Indonesia dalam persaingan Grup D sebelum menghadapi Thailand dan Prancis pada laga selanjutnya.

Thailand Vs Prancis

Pada pertandingan lain di grup yang sama, Thailand membuka kampanye dengan kemenangan 4-1 atas Prancis.

Thailand mengamankan poin melalui Kunlavut Vitidsarn yang mengalahkan Christo Popov 21-15, 22-20, serta Panitchaphon Teeraratsakul yang menundukkan Alex Lanier 21-17, 21-19.

Prancis sempat memperkecil ketertinggalan melalui Toma Junior Popov yang mengalahkan Puritat Arree 21-6, 21-7.

Namun harapan itu pun pupus setelah Thailand melalui pasangan Ruttanapak Oupthong/Dechapol Puavaranukroh mengalahkan Julien Maio/William Villeger 21-15, 21-17, 21-10. Sementara pasangan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul menutup kemenangan Thailand dengan mengalahkan Christo Popov/Toma Junior Popov 11-21, 21-12, 21-12.