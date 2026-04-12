Timnas Futsal Indonesia Kalah dari Thailand di Final

Timnas futsal Indonesia gagal mempertahankan gelar di Kejuaraan ASEAN Futsal setelah takluk 1-2 dari Timnas futsal Thailand pada partai final edisi 2026 di Nonthaburi Hall, Bangkok, Minggu.

Pada pertandingan ini sebenarnya Indonesia sempat unggul terlebih dahulu melalui Andres Dwi Persada Putra, namun Thailand dapat membalikkan keadaan berkat Itticha Praphaphan dan Panut Kittipanuwong.

Ini merupakan gelar ke-17 Kejuaraan ASEAN Futsal bagi Thailand setelah sebelumnya berhasil mereka menangkan pada 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2022.

Di sisi lain, kekalahan membuat Indonesia gagal mempertahankan status juara bertahan Kejuaraan ASEAN Futsal setelah pada edisi 2024 lalu berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Vietnam di final.

Indonesia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu ketika babak pertama dimulai dan sempat beberapa kali melancarkan ancaman, namun masih belum menemui sasaran.

Indonesia sempat memiliki peluang melalui tembakan yang dilepaskan Guntur Ariwibowo, akan tetapi upayanya tidak dapat membobol gawang Thailand.

Perlahan Thailand keluar dari tekanan dan berbalik mendominasi pertandingan sempat beberapa kali menebar ancaman, salah satunya melalui tendangan Muhammad Osamanmusa yang masih menyamping dari gawang Indonesia.

Indonesia akhirnya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 17 melalui gol yang dicetak oleh Andres Dwi Persada Putra setelah menerima umpan dari Adityas Priambudi Wibowo sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Ketika babak pertama menyisakan dua detik, Thailand dapat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui eksekusi tendangan penalti Itticha Praphaphan yang tak dapat dihentikan kiper Indonesia Angga Ariansyah.

Memasuki babak kedua, permainan dimulai dengan seimbang di antara Thailand dan Indonesia, akan tetapi kedua tim belum menciptakan peluang berbahaya.

Thailand dapat membalikkan keadaan berbalik unggul pada menit 31 lewat tembakan keras Panut Kittipanuwong yang membobol gawang Indonesia sehingga skor berubah menjadi 2-1.

Indonesia langsung merespon dan sempat memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan Andarias Kareth yang masih dapat ditepis kiper Thailand Theerawat Kaewwilai.

Pada waktu yang tersisa, Indonesia berusaha untuk mencari gol penyeimbang, termasuk menggunakan skema power play, namun hingga laga usai, skor 2-1 untuk kemenangan Thailand tetap bertahan.