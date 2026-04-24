Timnas Hoki Putri Indonesia Menuju Asian Games 2026!

Ukuran Font Kecil Besar

Kapten Timnas Hoki Lapangan Putri Indonesia Nisa Indira merasa optimistis timnya mampu lolos ke Asian Games 2026 melalui kejuaraan kualifikasi yang saat ini berlangsung di Jakarta.

"Dengan hasil awal tiga poin (setelah mengalahkan Kazakhstan) tentu menambah kepercayaan diri kami untuk lolos ke Asian Games 2026," kata Nisa Indira saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Nisa bersama rekan-rekannya mengawali perjalanan di Kualifikasi Asian Games 2026 dengan menundukkan Kazakhstan 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung pada Kamis (23/4).

Hasil positif tersebut menjadi modal penting bagi tim Merah Putih untuk melanjutkan persaingan di Grup B menghadapi Sri Lanka dan Singapura. Indonesia kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke babak semifinal sekaligus mengamankan tiket tampil pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang.

Nisa mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekan pemain telah mendapatkan arahan dari pelatih agar menjalani setiap pertandingan dengan prinsip seperti berlaga di partai final.

"Karena setiap pertandingan adalah final, kami akan memberikan segala upaya yang kami miliki," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam laga melawan Kazakhstan, sebagian pemain masih merasakan gugup karena itu merupakan pertandingan pertama. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim agar dapat tampil lebih maksimal dan meraih hasil terbaik pada laga selanjutnya.

"Ke depan kami harus lebih yakin dan percaya diri," katanya.

Nisa juga menyebut bahwa seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya. Ia optimistis timnya mampu mengatasi perlawanan Sri Lanka dan menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya.

Sebelumnya, Pelatih Tim Nasional Hoki Lapangan Putri Indonesia Dharma Raj menegaskan bahwa timnya kini sepenuhnya fokus menghadapi Sri Lanka setelah meraih kemenangan atas Kazakhstan.

"Kami harus melupakan laga melawan Kazakhstan ini. Kami sudah mendapatkan tiga poin, jadi fokus kami harus langsung beralih ke Sri Lanka," kata Dharma Raj.

Pelatih asal Malaysia tersebut juga mengingatkan bahwa Sri Lanka bukan lawan yang mudah. Oleh karena itu, ia meminta para pemain untuk tetap fokus dan tidak terlena dengan kemenangan sebelumnya.