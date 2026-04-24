Timnas Hoki Putri Indonesia Tembus Asian Games 2026!

Ukuran Font Kecil Besar

Timnas hoki lapangan putri Indonesia dipastikan lolos ke Asian Games 2026 Aichi-Nagoya setelah mengalahkan Sri Lanka 3-1 pada laga kedua mereka di Pul B kualifikasi, di Lapangan Hoki Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam.

Salma Maulani menyumbangkan dua gol dalam kemenangan tersebut disusul Dea Destian yang melesakkan sebuah penalty corner, sedangkan Sri Lanka hanya bisa membalas sekali melalui Samadari Kumari.

Kemenangan tersebut mengunci posisi Indonesia di dua besar Pul B, sekaligus memastikan langkah ke babak semifinal bersama Singapura. Garuda Pertiwi sementara memimpin Pul B berbekal keunggulan selisih gol (5-2), dibandingkan Singapura (4-2), meski kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin.

Posisi Indonesia dan Singapura dipastikan tidak akan bisa disusul Kazakhstan maupun Sri Lanka yang sama-sama memiliki nol poin setelah nirmenang dalam dua pertandingan masing-masing.

Babak kualifikasi Asian Games 2026 untuk hoki lapangan putri mencari empat tim terbaik yang memperoleh tiket ke Aichi-Nagoya. Dua tiket lain masih diperebutkan tiga tim di Pul A yakni Bangladesh dan Chinese Taipei yang sama-sama memiliki empat poin, serta Uzbekistan dengan tiga poin.

Hong Kong dipastikan tak memiliki kesempatan karena menempati posisi juru kunci klasemen sementara Pul A dengan nol poin dari dua pertandingan.

Babak kualifikasi hoki lapangan putri Asian Games 2026 masih menyisakan rangkaian pertandingan fase grup pada Minggu (26/4).

Untuk menahbiskan diri jadi nomor satu di Pul B, Indonesia minimal harus menahan seri Singapura pada pertandingan terakhir mereka fase grup yang dimulai pukul 15.00 WIB. Andai kalah, Indonesia akan berada di peringkat kedua.

Posisi pertama atau kedua nantinya menentukan siapa lawan Indonesia di semifinal kualifikasi.

Pencapaian timnas hoki lapangan putri Indonesia yang mengunci tempat di Asian Games 2026 menyamai prestasi serupa tim putra tanah air.

Di kualifikasi, tim putra juga mampu ke semifinal, di mana mereka takluk 2-3 dari Sri Lanka dan kembali tumbang 2-3 dari Uzbekistan di perebutan tempat ketiga.

Asian Games 2026 digelar pada 19 September-4 Oktober di Aichi-Nagoya, Jepang.