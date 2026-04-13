Timnas Indonesia Bakal Main Tandang di FIFA Series Juni?

Sesi foto timnas Indonesia sebelum melawan Bulgaria dalam laga final FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026). Bulgaria berhasil unggul lewat tendangan penalti pada menit ke-37. (Foto: inilah.com/Rizky)

Ukuran Font Kecil Besar

Teka-teki calon lawan Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Juni 2026 mulai mengerucut. Skuad Garuda direncanakan menjalani dua pertandingan uji coba pada jeda internasional yang berlangsung pada 1 hingga 9 Juni mendatang.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) sekaligus anggota Executive Committe (Exco) PSSI, Sumardji, mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah negara untuk mengatur laga uji tanding tersebut.

Meski belum mengungkap identitas lawan secara spesifik, Sumardji memberi sinyal salah satu calon berasal dari kawasan Asia dan proses komunikasi berjalan positif.

“Kami sedang komunikasi dengan beberapa negara, ada satu negara Asia yang sudah berkomunikasi dengan positif,” kata Sumardji saat dihubungi awak media, Senin (13/4/2026).

“Jika sudah pasti akan ada rilis resmi dari PSSI,” tegas Sumardji lagi.

Sementara satu calon lawan lainnya masih dalam tahap penjajakan. Sumardji menyebut PSSI tengah mengincar tim yang tidak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

“Kami lagi mencari yang kemarin tidak lolos Piala Dunia mana gitu. Tunggulah nanti,” kata Sumardji beberapa waktu lalu.

Dengan situasi tersebut, belum diketahui apakah Timnas Indonesia kali ini akan menjalani laga kandang maupun tandang. Yang jelas opsi keduanya masih sangat terbuka, seiring proses negosiasi yang terus berjalan.

Jika ditelisik, Timnas Indonesia memang sudah cukup lama tidak menjalani laga uji coba internasional di FIFA Matchday dengan status tandang.

Dalam catatan, terakhir kali skuad Garuda melakoni pertandingan away pada jeda internasional yang sifatnya uji coba terjadi pada Juni 2019 saat menghadapi Timnas Yordania di Yordania.

Sejak saat itu, Timnas Indonesia lebih sering bermain di kandang setiap menjalani laga uji coba FIFA Matchday.

Meski demikian, skuad Merah Putih tetap sempat merasakan atmosfer tandang dalam pertandingan kompetitif, khususnya pada rangkaian Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mulai dari ronde pertama hingga keempat.

Sebelumya Timnas Indonesia sempat tampil di dua laga FIFA Series 2026, pada jeda internasional Maret. Timnas Indonesia mengawali turnamen dengan performa menjanjikan saat membungkam St. Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Namun, langkah Indonesia untuk menyapu bersih kemenangan di turnamen resmi FIFA itu harus terhenti di partai final setelah kalah tipis 0-1 dari Bulgaria.