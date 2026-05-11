Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka di Piala Asia 2027, Begini Respons PSSI

Sesi foto timnas Indonesia sebelum melawan Bulgaria dalam laga final FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026). Bulgaria berhasil unggul lewat tendangan penalti pada menit ke-37. (Foto: inilah.com/Rizky)

Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, menanggapi hasil undian fase grup AFC Asian Cup 2027 yang menempatkan Timnas Indonesia di grup berat.

Berdasarkan hasil drawing, skuad Garuda tergabung di Grup F bersama tim-tim tangguh seperti Jepang, Qatar, dan Thailand.

Arya mengakui grup yang dihadapi Indonesia tidak mudah. Meski begitu, ia menilai situasi ini justru bisa menjadi tantangan menarik bagi Timnas Indonesia.

"Menggairahkan ya. Lawannya langsung yang kuat banget ya," kata Arya kepada awak media di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Terlepas dari beratnya persaingan di Grup F, Arya tetap optimistis Timnas Indonesia memiliki peluang untuk bersaing merebut tiket ke fase gugur atau babak 16 besar.

Menurutnya, jika Indonesia mampu mencuri poin dari salah satu tim kuat dari fase grup, peluang melangkah lebih jauh akan semakin terbuka.

"Kalau bisa mengimbangi dan bisa cari peluang poin dan sebagainya lewat grup itunya kan lebih enak nanti," tegasnya.

Ia berharap target yang dipasang PSSI tetap bisa tercapai meski Indonesia menghadapi lawan-lawan dengan level di atas kertas lebih kuat.

"Targetnya mungkin bisa ini lebih, awalnya berat tapi kan bisa tercapai kan target yang kita bikin itu ya kan mudah-mudahan sih," bebernya.

Arya juga menyoroti optimisme pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, dalam menyambut hasil undian ini. Baginya, keyakinan pelatih menjadi sinyal positif bagi tim.

"Coach Herdman juga oke dia optimis. Selama pelatihnya optimis kami seneng aja," tegasnya.

Sebagai pengingat, Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi mulai 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Ajang akbar antar negara se-Asia ini dihelat di delapan stadion yang tersebar di tiga kota yakni Riyadh, Jeddah, dan Khobar.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia sendiri memang sudah menyegel satu tempat di putaran final. Itu karena skuad Garuda sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finis sebagai runner-up Grup F pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pencapaian mentereng itu membawa Indonesia masuk dalam daftar 18 negara pertama yang lolos otomatis, sekaligus menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang paling cepat mengamankan tempat di Arab Saudi.

Saat ini, sudah ada 23 negara yang dipastikan berlaga di putaran final. Hanya tersisa satu slot terakhir yang masih diperebutkan melalui babak playoff antara Lebanon vs Yaman.

Pertandingan penentu nasib kedua negara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2026 mendatang. Nantinya, pemenang dari laga playoff ini akan melengkapi kuota 24 tim yang slotnya sudah disediakan saat pengundian pada Mei nanti.