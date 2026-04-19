Timnas Indonesia U-17 Gagal ke Semifinal!

Ukuran Font Kecil Besar

Timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal pada Piala AFF U-17 2026 setelah bermain imbang 0-0 saat melawan Vietnam pada laga terakhir penyisihan Grup A di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam.

Babak pertama Vietnam tampil disiplin dengan garis pertahanan rendah sambil membangun serangan dari bawah dan berupaya memancing pemain Indonesia keluar dari zona bertahan.

Peluang pertama hadir pada menit ke-4 melalui sepakan jarak jauh Nguyen Van Duong, namun bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Indonesia yang dikawal Abdillah Ishak.

Tiga menit berselang, Vietnam kembali mengancam lewat sontekan Nguyen Ngoc Anh Hao memanfaatkan umpan Nguyen Van Duong, tetapi Abdillah Ishak tampil sigap untuk mengamankan bola.

Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto itu mencoba merespons dengan permainan lebih terbuka, namun belum mampu menciptakan peluang berbahaya. Vietnam tetap konsisten mengandalkan serangan balik cepat.

Menjelang turun minum, Nguyen Van Duong kembali memperoleh peluang, tetapi lini belakang Indonesia mampu mengantisipasinya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda pertandingan.

Babak Kedua

Indonesia tampil lebih agresif dan berupaya menguasai jalannya pertandingan, meski Vietnam menerapkan pressing ketat. Pada menit ke-46, Peres Awkila melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun belum tepat sasaran.

Vietnam merespons pada menit ke-52 melalui skema serangan balik, tetapi sepakan Ngoc Nguyen Luc Chu masih dapat dihentikan Abdillah Ishak.

Tekanan Vietnam meningkat pada menit ke-62, termasuk melalui peluang Le Trong Dai Nhan, namun belum membuahkan hasil.

Pada menit yang sama, Girly Andrade mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh, tetapi bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Vietnam. Pertandingan pun berlangsung terbuka dengan jual beli serangan.

Vietnam kembali mengancam pada menit ke-67 melalui Nguyen Van Duong, namun kembali digagalkan oleh Abdillah Ishak yang tampil konsisten di bawah mistar.

Indonesia hampir mencetak gol pada menit ke-80 lewat skema lemparan ke dalam Farik Rizki yang disambut sundulan Pandu Aryo, namun kiper Vietnam Ly Xuan Hoa masih mampu mengamankan situasi.

Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal memecah kebuntuan dan harus puas bermain imbang 0-0.

Hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen dengan tujuh poin. Malaysia naik ke peringkat kedua dengan enam poin usai menang 2-0 atas Timor Leste, sekaligus memastikan tiket semifinal.

Sementara itu, Indonesia harus puas finis di posisi ketiga dengan empat poin dan gagal melaju ke babak berikutnya.

Daftar susunan pemain

Indonesia U-17: Abdillah Ishak (GK), Mochamad Mierza Firjatullah (Sean Rahman Kastor 26'), Farik Rizqi, Putu Ekayana Yoga Pratama (Zidane Raditya 69'), Girly Andrade Guevara (Ichiro Akbar 84'), Dava Yunna Adi Putra (Keanu Senjaya 69'), Fardan Farras Prawita, Peres Awkila Tjoe, Farrel Luckyta Widodo, Pandu Aryo Wicaksono, Chico Jericho Yarangga

Pelatih: Kurniawan Dwi Yulianto

Vietnam U-17: Ly Xuan Hoa (GK), Nguyen Huynh Dang Khoa, Nguyen Manh Cuong, Tran Hoang Viet, Dao Quy Vuong, Nguyen Minh Thuy (Nguyen Duy Khang Trong 77'), Le Trong Dai Nhan (Dinh Vy Trieu 90'), Chu Ngoc Nguyen Luc, Nguyen Van Duong (Tri Dung Tran 90'), Nguyen Ngoc Anh Hao, Le Sy Bach (Tran Ngoc Son 77')

Pelatih: Cristiano Rocha Canedo Roland