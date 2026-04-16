Timnas Indonesia U-17 Takluk 0-1 dari Malaysia, Ini Jalannya Laga

Pesepakbola Timnas Indonesia U-17 Keanu Senjaya (kanan) berebut bola dengan penjaga gawang Malaysia Adam Nurfakrullah (kiri) saat pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026) malam. (Foto: Antara/Rizal Hanafi

Ukuran Font Kecil Besar

Timnas Indonesia U-17 dikalahkan Malaysia dengan skor tipis 0-1 dalam laga babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026) malam.

Satu-satunya gol Malaysia dicetak oleh Mohammad Fareez pada menit ke-33.

Pada babak pertama, Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan merebut penguasaan bola dan menekan lini pertahanan Malaysia.

Meski begitu, Malaysia sempat mengancam lebih dulu melalui peluang Ahmad Yusuf pada menit ke-2 setelah lolos dari jebakan offside, namun tendangannya masih mampu diamankan kiper Indonesia, Noah Leo Duvert.

Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto itu tetap bermain sabar dengan membangun serangan dari lini belakang, tetapi rapatnya pertahanan Malaysia menyulitkan Putu Ekayana dan rekan-rekannya untuk menembus kotak penalti.

Indonesia memperoleh peluang pada menit ke-9 melalui bola muntah yang disambar Pandu Aryo dari luar kotak penalti, namun arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Malaysia yang dikawal Adam Nurfakrullah.

Peluang kembali didapat Garuda Muda pada menit ke-14 lewat sepakan keras Keanu Senjaya dari luar kotak penalti, tetapi bola kembali melenceng di sisi kanan gawang.

Di sisi lain, Malaysia mengandalkan serangan balik cepat melalui umpan-umpan panjang, meski upaya tersebut belum mampu memberikan ancaman berarti ke gawang Noah Leo.

Pada menit ke-18, Malaysia kembali mengancam lewat skema sepak pojok. Tendangan yang diambil oleh Nur Azam langsung menuju ke gawang Indonesia, beruntung Noah Leo berhasil menangkapnya.

Malaysia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-33 melalui skema tendangan sudut yang diambil oleh Nur Azam. Sundulan Mohammad Fareez mengarah ke pojok kiri gawang Indonesia dan tak mampu dijangkau Noah Leo.

Tertinggal satu gol, Indonesia meningkatkan intensitas serangan untuk membongkar pertahanan lawan, namun upaya tersebut belum berjalan efektif hingga memasuki akhir babak.

Menjelang turun minum, Malaysia kembali mengancam melalui tembakan jarak jauh Mohammad Fazryel, tetapi masih dapat ditepis Noah Leo.

Hingga peluit babak pertama dibunyikan, skor tetap 1-0 untuk keunggulan sementara Malaysia.

Indonesia Beri Perlawanan

Memasuki babak kedua, Indonesia langsung tampil menekan melalui sisi kanan pertahanan Malaysia. Sean Rahman sempat menciptakan peluang emas usai memenangi duel lari dengan pemain lawan, namun sepakannya masih mampu digagalkan kiper Adam Nurfakrullah.

Pada menit ke-53, Indonesia kembali mengancam lewat aksi Sean Rahman, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang tersebut belum berbuah gol.

Di tengah tekanan, Malaysia sesekali mencoba keluar melalui serangan balik cepat, namun masih dapat diantisipasi lini belakang Indonesia.

Indonesia kembali memperoleh peluang pada menit ke-69, tetapi kesempatan yang kembali didapat Sean Rahman belum mampu dimaksimalkan menjadi gol penyeimbang.

Malaysia pun merespons pada menit ke-72 melalui sundulan Ahmad Muzakif, namun kiper Noah Leo masih sigap menepis bola dan menjaga gawangnya dari kebobolan kedua.

Memasuki pertengahan babak kedua, kedua tim meningkatkan intensitas permainan, dengan duel-duel fisik yang kerap terjadi sehingga membuat jalannya pertandingan berlangsung semakin ketat dan tegang.

Giliran Girly Andrade yang menggantikan Shoyyo Himawan, mencoba peruntungan untuk membantu Indonesia menyamakan kedudukan lewat tendangan jarak jauh, sayang bolanya masih melambung tipis di atas mistar gawang Malaysia pada menit ke-86.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan skor tetap 1-0, kemenangan untuk Malaysia.

Dari hasil pertandingan tersebut, Malaysia menempati peringkat kedua dengan raihan tiga poin, unggul satu tingkat dari Indonesia yang berada di posisi ketiga, meski kalah dalam perhitungan head-to-head.

Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, pada Minggu (19/4), pukul 19:30 WIB.

Sementara itu, Malaysia akan menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada hari dan waktu yang sama.

Daftar susunan pemain:

Malaysia U-17: Adam Nurfakrullah Bin Mohd Fadli (GK), Adam Muqri Bin Muhaizam (C), Mohamad Amsyar Naufal Bin Mohd Zaizielanaim, Muhammad Fareez Danial Bin Fadzly, Muhammad Aniq Thaqif Bin Hairulnizam, Mohamad Fazryel Ashraf Bin Zefri, Muhammad Dini Bin Mazlan, Ahmad Muzakif Fitri Bin Muhamad, Nur Azam Muslim Bin Nor Hisham, Ahmad Yusuf Nasrullah Bin Ahmad Ramli, Naim Musaddiq Bin Mohd Sabri

Pelatih: Muhammad Shukor Bin Adan

Indonesia U-17: Noah Leo Duvert (GK), Putu Ekayana Yoga Pratama (C), Made Arbi Ananta, Dava Yunna Adi Putra, Fardan Farras Prawita, Mochamad Mierza Firjatullah, Keanu Senjaya, Ridho Ridho, Peres Awkila Tjoe, Pandu Aryo Wicaksono, Alfredo Nararya Nugroho

Pelatih: Kurniawan Dwi Yulianto

