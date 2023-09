Timnas Sepak Bola Putri Mundur dari SEA Games Kamboja

Timnas Sepak bola putri Indonesia memutuskan mundur dari gelaran SEA Games 2023 Kamboja.

Keputusan mundur ini terbilang mendadak, sebab diambil setelah panitia penyelenggara di Kamboja merampungkan drawing untuk cabang sepak bola putri.

"Setahu saya timnas putri Indonesia memang tidak mengambil peran di SEA Games," ujar Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia Lexyndo Hakim kepada awak media di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

Baca Juga: Menhan Inggris Ben Wallace Mengundurkan Diri

Berdasarkan hasil drawing, tim yang dibesut Rudy Eka Priyambada bergabung ke Grup A bersama bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Malaysia.

Lexy menjelaskan, sejak awal Tim Review dari Kemenpora dan juga Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) memang hanya fokus pada keikutsertaan Timnas putra di ajang multievent se-Asia Tenggara.

"Tim Review memang ada tim review Kemenpora dan NOC dan kalau dari informasi terakhir memang fokusnya di timnas Putra," ungkapnya.

Saat disinggung mengenai hasil drawing tersebut apakah hanya bersifat formalitas saja, Lexy enggan berkomentar banyak."Terakhir kali saya diinfo mau di take out. Memang dari kepanitiaan di Kamboja mau di take out. Cuma saya tidak terlalu detail, cuma itu memang bagian internal CAMSOC panitia Kamboja yg melakukan drawing," jelasnya.

Diketahui, SEA Games 2023 Kamboja sendiri akan digelar pada 5-17 Mei mendatang. Sementara cabang sepak bola akan digelar lebih awal mulai 29 April.