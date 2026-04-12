Timnas Voli Indonesia Masuk 'Grup Neraka' AVC Men’s Cup 2026, Ini Lawannya

Menpora Erick Thohir (ketiga kanan) bersama pemangku kepentingan lainnya dalam konferensi pers jelang penyelenggaraan AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (15/3/2026). (Foto: Antara/HO-PBVSI)

Tim nasional bola voli putra Indonesia dipastikan menghadapi tantangan berat pada ajang AVC Men’s Cup 2026 setelah tergabung di grup yang dihuni sejumlah kekuatan utama Asia.

Berdasarkan keterangan resmi PP PBVSI, Minggu, Indonesia masuk ke Pul B bersama tim-tim unggulan seperti Qatar, Korea Selatan, Thailand, Pakistan, dan Oman. Komposisi ini membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat sejak fase awal.

Wakil Kepala Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella mengakui bahwa grup yang ditempati Indonesia bukanlah undian yang mudah.

“Memang grup berat, bisa dibilang grup neraka. Nama-nama pemain yang akan berangkat sudah kami siapkan, dan akan diumumkan setelah Proliga,” ujar Loudry dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Ia menambahkan, tim Merah Putih akan memulai pemusatan latihan nasional pada 20 Mei 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen tersebut. Pelatnas dijadwalkan berlangsung sekitar satu bulan.

“Pelatnas putra dimulai 20 Mei setelah AVC Champions League di Pontianak. Waktu persiapan sekitar satu bulan karena turnamen dimulai 20 Juni,” katanya.

Berdasarkan peringkat dunia, Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-51 akan menghadapi lawan-lawan dengan peringkat lebih tinggi, seperti Qatar yang berada di posisi 21 dunia, Korea Selatan (26), dan Pakistan (44),

Kondisi ini membuat peluang Indonesia untuk melangkah ke fase berikutnya akan sangat bergantung pada kesiapan tim dan efektivitas program pelatnas dalam waktu yang relatif singkat.

Turnamen AVC Men’s Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20–28 Juni 2026 di Ahmedabad, India, dan akan diikuti 12 negara yang dibagi ke dalam dua grup.

Sementara itu, Pul A dihuni oleh Kazakhstan, Taiwan, Selandia Baru, Bahrain, Australia, serta tuan rumah India.