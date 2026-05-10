Tindak Lanjut Usai Kirab Budaya, KDM Bakal Tata Fasilitas Seni dan Budaya di Jabar

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda tak sekadar pertunjukkan seni dan budaya. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan, akan ada upaya lanjutan untuk memajukan seni dan budaya di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, saat Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bogor, Jumat (8/5/2026) malam. Kirab budaya bertema "Nitis Wanci Batu Tulis" itu dimulai dari Museum Pajajaran, Jalan Batutulis, hingga Lawang Suryakencana.

Dikatakan KDM, salah satu upaya yang bakal dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah menata fasilitas seni budaya, seperti turut memperbaiki Museum Pajajaran dengan nilai anggaran mencapai Rp9 miliar.

Selain itu, perbaikan infrastruktur, termasuk jalan, trotoar dan taman, akan dilaksanakan di sepanjang rute kirab.

"Penataan jalan, trotoar, lampu serta tamannya, agar Pak Wali Kota fokus penataan kelurahan-kelurahan. Nanti namanya Palataran Binokasih," ucap KDM.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengucapkan terima kasih kepada KDM atas rencana yang sudah dan akan dilakukan oleh dalam upaya kembali mengagungkan budaya Sunda.

"Gubernur telah membawa Mahkota Binokasih mulai dari Sumedang hingga ke Kota Bogor hari ini," katanya.

Dedie menilai, kirab budaya bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk menghargai warisan budaya leluhur Sunda serta menyampaikan nilai-nilai luhur untuk dijadikan pelajaran penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Sementara, terkait dengan rencana penataan fasilitas seni dan budaya, Dedie mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai aturan dan tata kelola pemerintahan.

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bogor menghadirkan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake, yang sebelumnya disimpan di Kerajaan Sumedang Larang.

Ribuan warga memadati jalur-jalur yang dilalui arak-arakan ragam seni tradisi dari 27 kota/ kabupaten wilayah di Jabar. Selain itu, penonton juga menikmati pertunjukkan dari masyarakat Kampung Adat serta peserta kirab dari Jawa Tengah, Jakarta serta Banten.

