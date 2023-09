Tinggalkan AS, Jokowi Singgah di Abu Dhabi

Erwin C. Sihombing

Presiden Jokowi telah menuntaskan pertemuan KTT ASEAN-AS dan serangkaian kunjungan di Washington, AS, untuk selanjutnya singgah di Abu Dhabi, UEA, sebelum pulang ke Tanah Air. Rombongan presiden beserta Ibu Negara Iriana menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 diperkirakan tiba di Jakarta pada Senin (16/5/2022).

Presiden beserta rombongan telah bertolak dari Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, pada Sabtu (14/5/2022) sekitar pukul 17.38 waktu setempat, setelah menghabiskan waktu lima hari kunjungan di AS. Presiden beserta rombongan sengaja singgah di Abu Dhabi untuk menyampaikan duka cita kepada pemerintah, masyarakat, dan keluarga atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan pada Jumat (13/5/2022).

Turut melepas Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Militer Andrews yakni Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani beserta istri. Selama lima hari kunjungan di AS, Jokowi menghadiri rangkaian pertemuan KTT Khusus ASEAN-AS diantaranya, bertemu dengan anggota Kongres AS, CEO perusahaan besar, bertemu Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Tim Perubahan Iklim Amerika serta pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin ASEAN dan Presiden Joe Biden.

Presiden Jokowi juga mengikuti jamuan santap malam antara pemimpin negara-negara ASEAN dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC. Agenda terakhir Presiden Jokowi di AS adalah berkunjung ke pabrik produksi roket Space X di Boca Chica pada Sabtu (14/5/2022) dan berdiskusi bersama Elon Musk selaku pendiri Space X.