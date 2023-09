Tingkatkan Gaya Hidup Sehat dengan Bersepeda yang Aman dan Nyaman

Menjalankan gaya hidup sehat saat ini menjadi sebuah perhatian khusus. Terlebih, saat dunia diterpa pandemi COVID-19. Semua orang harus menjaga kesehatannya agar bisa bertahan di tengah pandemi. Banyak orang yang awalnya tidak gemar berolahraga, kini justru rajin olahraga terutama bersepeda. Olahraga sepeda menjadi yang paling diminati saat pandemi COVID-19.

Perlu dikethaui, berdasarkan survei dari The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada saat pandemi COVID-19 terjadi peningkatan hampir 1000 persen pengguna sepeda di salah satu titik pantauan di Jakarta.

Pada masa pandemi, bersepeda dijadikan alternatif oleh masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga meminimalisir penularan COVID-19 alih-alih menggunakan kendaraan umum.

Manfaat bersepeda pasca meredanya pandemi COVID-19 khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh masih relevan. Karena itu, Blaster, salah satu produk besutan perusahaan FMCG terbesar di Indonesia, OT Group, mendukung gelaran Fun Bike Indomaret 2022 melalui edukasi kenyamanan bersepeda.

“Bersepeda merupakan kegiatan positif yang dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh serta menambah keakraban antara keluarga,kerabat dan teman. Melalui kegiatan ini kami memberikan edukasi mengenai bagaimana bersepeda dengan nyaman. Nyaman dalam arti aman dan menyenangkan,” jelas Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group di sela-sela acara Fun Bike Indomaret 2022, di kawasan PIK, ditulis di Jakarta, Senin, (10/10/2022).

Acara Fun Bike Indomaret telah diselenggarakan sejak tahun 2013. Namun terhenti sesaat karena pandemi COVID-19 selama dua tahun. Pada tahun 2022, salah satu acara bersepeda yang cukup diminati masyarakat Indonesia ini kembali diselenggarakan di tiga kota besar yaitu Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta. Penyelenggaraan di Yogyakarta dan Surabaya diikuti oleh lebih dari 7000 peserta. Jakarta yang merupakan kota penyelenggaraan terakhir untuk tahun ini menargetkan sebanyak 6000 peserta. Harapannya para anggota komunitas ini dapat menyebarkan prinsip nyaman dalam bersepeda.

“Kami mengusung semangat energetic dan fun. Hal ini relevan dengan kegiatan sepeda santai yang menargetkan keluarga sebagai pesertanya. Semoga masyarakat Indonesia semakin banyak yang menggemari kegiatan bersepeda karena sangat bagus untuk memelihara kesehatan tubuh. Namun tetap dilakukan dengan nyaman. Aman dan menyenangkan,” papar Harianus.