Tingkatkan Ketersediaan Air Minum, Kementerian PUPR Luncurkan INCUBITS

KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Institut Teknologi SepuluhNopember (ITS) dan UNICEF meluncurkan INCUBITS sebagai platform kolaborasiuntuk inovasi di bidang air bersih, sanitasi dan higienitas, Rabu (15/9/2021).INCUBITS dirancang sebagai wadah kontribusi inovasi dalam pengembangan bidangair minum dan sanitasi pada skala yang lebih luas, dengan keterlibatan berbagaikalangan, baik pemerintah, akademisi, sektor swasta, NGO, dan kaum muda.

“Sayamengapresiasi upaya kerja sama antara UNICEF, ITS dan Kementerian PUPR untukmendorong percepatan penyediaan akses air minum, sanitasi dan higienitas untukmasyarakat melalui INCUBITS. Saya sangat mendukung INCUBITS di ITS karena kamijuga punya program Magister Super Spesialis di ITS untuk bidang Rekayasa Pengelolaan dan PengendalianKehilangan Air Minum,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

DikatakanMenteri Basuki inovasi INCUBITS diharapkan mampu menghadirkan solusi dalammenghadapi tantangan di bidang air minum, seperti penyediaan akses air minum didaerah sulit atau rawan air. Serta menjawab tantangan dalam bidang sanitasi,seperti penyediaan akses sanitasi pada daerah yang sulit dijangkau.

Saat iniupaya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi masyarakatmenghadapi berbagai tantangan krusial, salah satunya adalah Pandemi COVID-19.Berdasarkan penelitian Indonesia Water Institute pada 2021 terjadi peningkatankonsumsi air bersih secara signifikan untuk penerapan protokol kesehatan dalamkehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kebutuhan cuci tangan yang meningkat5 kali lipat dan kebutuhan mandi yang meningkat 3 kali lipat dari kondisinormal.

“Kebersihanis a must sekarang. Ini merupakan tantangan baru bagi peradaban kita dalam erakenormalan baru. Kita mempersiapkan kehidupan berdampingan dengan Covid-19 dimana kebersihan adalah yang utama. Untuk itu, kawasan permukiman kita ke depanharus dipastikan memiliki ketersediaan infrastruktur untuk penyediaan air dansanitasi yang memadai,” kata Menteri Basuki.

MenteriBasuki menambahkan untuk mewujudkan penyediaan akses air minum dan sanitasilayak bagi masyarakat dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruhstakeholders, baik pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai peran dankewenangannya. “Mari memanfaatkan platform ini secara optimal untuk mewujudkanpelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan bagi seluruhmasyarakat Indonesia,” kata Menteri Basuki.

Rektor ITSMochamad Ashari mengatakan INCUBITS mulai dibangun tahun lalu dan siapdioperasikan. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan Unicef karena kita telah bersama-sama membangunINCUBITS yaitu platform digital tempat bertemunya para startup secara daring.ini yg pertama kali di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnyauntuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat, Kementerian PUPRtelah membangun sejumlah infrastruktur sesuai amanat Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Di antaranya dengan capaiancakupan pelayanan air minum nasional melalui pembangunan SPAM lebih dari 25.000liter/detik dan pemenuhan akses layanan sanitasi dan persampahan bagi10.250.000 KK. Ke depannya Kementerian PUPR akan meningkatkan pemenuhaninfrastruktur permukiman yang layak dan aman dengan target 100% akses air minumlayak dan 90% akses terhadap sanitasi.

Sementara dibidang teknologi, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa inovasi dalampembangunan infrastruktur bidang air minum dan sanitasi. Di antaranya pertama,Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi yang dapat meningkatkankapasitas produksi IPA menjadi 2-3 kali lipat dari semula, menggunakan IPA yangada tanpa melakukan tambahan unit pengolahan baru dengan melakukan modifikasikomponen IPA melalui perubahan sistem proses dan/atau penambahan aksesoristertentu. Saat ini telah dikembangkan di PDAM Kabupaten Bekasi (Jabar) danRembang (Jateng).

Kedua, Wasteto Energy (WTE), pengolahan sampah dengan incinerator untuk mengkonversimaterial padat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan saat inisedang dikembangkan di Balikpapan (Kaltim), Badung (Bali) dan Banjar Bakula.[adv]