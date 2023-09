Tinjau Pasar Cendrawasih Lampung, Mendag: Harga Stabil Cenderung Turun, Masyarakat Tenang Hadapi Lebaran

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa harga barang kebutuhan pokok (bapok) menjelang Lebaran semakin stabil dan cenderung turun, khususnya di Kota Metro, Lampung. Masyarakat dapat menghadapi Lebaran dengan tenang karena harga bapok terjangkau dan pasokannya banyak.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mendag Zulhas saat meninjau Pasar Cendrawasih di Kota Metro, Lampung pada Kamis (13/4/2023).

“Masyarakat diharap belanja bapok secukupnya, tidak perlu khawatir karena pasokannya banyak,” ujar Mendag.

Mendag Zulhas pun mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok di momen Ramadan dan menjelang Lebaran. Ia juga berharap, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok dapat terus dipertahankan.

"Terima kasih Wali Kota Metro yang berhasil membuat harga bapok semakin turun menjelang Lebaran. Begitu juga kepada daerah lain, stok bapok banyak. Baru pertama kali menjelang lebaran, harga bapok mengalami deflasi," ungkap orang nomor satu di Kementerian Perdagangan itu.

Lebih lanjut Mendag Zulhas memaparkan, berdasarkan pantauannya di pasar Lampung, ada beberapa komoditas turun harga dibanding seminggu sebelumnya.

Komoditas tersebut di antaranya telur ayam ras yang tercatat yang menjadi Rp28.000 per kg, bawang putih kating Rp32.000 per kg, cabai merah besar Rp25.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp25.000 per kg.

Sementara itu, harga komoditas lainnya yang tercatat stabil antara lain beras medium Rp11.500 per kg, beras Bulog Rp9.450 per kg, beras premium Rp13.000 per kg, gula pasir Rp13.500 per kg, tepung terigu Rp13.000 per kg, minyak goreng premium Rp21.000 per liter.

Kemudian ada juga MINYAKITA yang dibanderol Rp14.000 per liter, minyak goreng curah Rp13.950 per liter, daging sapi Rp130.000 per kg, daging ayam ras Rp32.000 per kg, bawang merah Rp30.000 per kg, dan cabai merah keriting Rp30.000 per kg.