Tinjau Pasar Murah di Lampung, Mendag Pastikan Bahan Pokok Murah dan Mudah Didapat

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau pelaksanaan pasar murah atau bazar Ramadan di Provinsi Lampung, Kamis (13/4/2023).

Kali ini, peninjauan dilakukan di tiga titik gelaran pasar murah, yaitu di Kecamatan Natar (Lampung Selatan), Gedongtataan (Pesawaran) serta Kedaton (Bandar Lampung).

Mendag Zulhas menekankan pasar murah bertujuan agar masyarakat mendapatkan barang kebutuhan bahan pokok yang murah dan mudah didapat.

"Kita mengadakan bazar untuk mendekatkan barang kebutuhan pokok agar mudah didapat masyarakat dengan harga murah," ujar Mendag.

Komoditas yang dijual pada pasar murah tersebut di antaranya telur dengan harga Rp26.000 per kg, gula pasir Rp12.500 per kg, MINYAKITA Rp14.000 per liter, serta beras kemasan Rp43.000 per lima kg.

Hadir pada peninjauan di Pesawaran, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Turut mendampingi Mendag yaitu Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim.

Sebelumnya Mendag Zulhas meninjau pelaksanaan pasar murah di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pemerintah, baik pusat dan daerah, bekerja sama dengan pelaku usaha untuk melaksanakan pasar murah di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga sesuai patokan yang telah ditentukan pemerintah.