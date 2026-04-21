7 Cara Menghemat Pengeluaran Biaya Transportasi bagi Pekerja

Imbas perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) membuat harga minyak dunia meroket hingga US$100 per barel.

Di Indonesia, sejumlah harga BBM turut mengalami kenaikan yang sangat fantastis.

Mengutip dari situs MyPertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter, Pertamina DEX dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter, dan Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter.

Sementara untuk BBM subsidi masih stabil, yakni Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp12.300 per liter untuk Pertamax.

Meski tidak ada kenaikan signifikan, konflik panas antara Iran dan AS membuat masyarakat waspada, khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang akan berdampak besar pada pengeluaran bulanan.

Perkiraan Pengeluaran Transportasi Bulanan dengan Kendaraan Pribadi

Sebagai gambaran, Andi adalah seorang karyawan swasta yang tinggal di pinggiran kota dan bekerja di area perkantoran.

Setiap hari, Andi menggunakan mobil pribadi untuk berangkat ke kantor dengan jarak tempuh 20 km (pulang-pergi) melewati tol dalam kota.

Maka, dalam satu hari kerja, Andi harus menyiapkan biaya untuk tiga pengeluaran utama, yaitu:

Bahan Bakar (BBM) : Jarak 20 KM / 10 km/liter = Rp2 liter. 2 Liter x Rp12.300 = Rp24.600

Tol (asumsi Rp10.500 sekali jalan) Rp10.500 x 2 (PP) = Rp21.000

Parkir (asumsi flat Rp20.000)

Total biaya pengeluaran harian yang harus dipersiapkan oleh Andi adalah Rp65.600.

Berdasarkan standar 22 hari kerja dalam satu bulan, maka total biaya yang dikeluarkan Andi adalah:

Biaya Bahan Bakar : Rp541.200

: Rp541.200 Biaya Tol : Rp462.000

: Rp462.000 Biaya Parkir : Rp440.000

: Rp440.000 Total Pengeluaran Bulanan: Rp1.443.200.

Cara untuk Menghemat Pengeluaran Transportasi

Sebelum harga BBM meroket, kamu bisa memulai kebiasaan baru yang dapat menekan biaya perjalanan ke kantor tanpa mengorbankan kenyamanan, seperti:

1. Pakai Transportasi Umum

Untuk menekan pengeluaran transportasi bulanan, bisa coba beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti KRL, MRT, LRT, TransJakarta, dan lainnya.

Selain lebih murah, perjalanan pulang-pergi menggunakan transportasi umum memungkinkan kamu untuk bisa mendapatkan waktu istirahat tanpa stres menghadapi kemacetan.

2. Berjalan Kaki

Jika jarak kantor dari rumah, stasiun, atau halte terhitung dekat, mulailah biasakan diri untuk berjalan kaki daripada menggunakan ojek daring.

Selain bisa menghemat biaya pengeluaran, berjalan kaki merupakan salah satu aktivitas ringan yang dapat menjaga kebugaran tubuh.

3. Berangkat Lebih Awal

Biar tidak selalu bergantung pada transportasi umum, biasakan untuk berangkat kerja lebih awal.

Dengan begitu, kamu punya banyak waktu untuk menikmati perjalanan tanpa macet dan berjalan kaki dengan santai tanpa harus berlomba dengan waktu.

4. Beralih ke Kendaraan Listrik

Bagi yang berencana membeli kendaraan baru, bisa pertimbangkan untuk membeli kendaraan listrik yang tidak bergantung pada kenaikan harga BBM.

Kamu bisa pilih kendaraan listrik dengan jarak tempuh terjauh dan kapasitas baterai yang besar agar tidak selalu mengisi daya setiap harinya.

5. Mengajukan Sistem Kerja WFH

Bila memungkinkan, kamu bisa mengajukan permohonan kerja WFH (work from home) atau sistem kerja hybrid yang memungkinkan kamu bisa bekerja dari rumah.

Dengan begitu, kamu bisa menghemat pengeluaran biaya transportasi 2-3 hari dalam seminggu.

6. Memanfaatkan Promo Transportasi Daring

Bagi yang suka menggunakan transportasi daring, bisa memanfaatkan promo potongan harga atau cashback yang sedang berlangsung di aplikasi.

Selain memanfaatkan promo, gunakan dua atau tiga aplikasi berbeda agar kamu bisa menggunakan layanan transportasi daring dengan tarif terendah.

7. Carpooling atau Cari Tebengan

Bagi yang masih ingin berangkat kerja dengan menggunakan kendaraan pribadi, bisa buka sistem carpooling atau mencari teman tebengan yang searah yang bersedia patungan biaya bahan bakar dan tol.

Selain menghemat uang, carpooling bisa menjadi sumber membangun jejaring profesional dan mengurangi polusi udara.