Tips Meraih Pasar Internasional untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Gelaran Jakarta Metaverse sudah memasuki hari ke-2. Salah satunya mengangkat tema Round Table Talk, Where Will the Creative industri Go After This?



Pada kesempatan ini, salah satu hal yang dibahas adalah menaikan kemampuan untuk dapat masuk ke tingkat internasional. Ada beberapa pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing para pelaku ekonomi kreatif kita bersaing di level arena internasional.

Pertama adalah integrasi terhadap internasional platform. Kedua adalah investment di human capital.



“Karena untuk meningkatkan daya saing. Artinya, human capital di pelaku ekonomi kreatif kita harus ditingkatkan,” ujar Devi Aryani salah satu pembicara di acara virtual Jakarta Metaverse, Jakarta, Sabtu, (28/08/2021).



Hal yang paling penting juga adalah investasi di bidang IP dan copy write.



“Karena kalau kita masuk pasar internasional tetapi tidak ada investasi dibidang IP ini tentunya menjadi PR lagi. Saya melihatnya ini yang perlu dilakukan. Ke depannya sebenarnya, kalau saya lihat dari secara kualitas itu sebenarnya kita tidak kalah dengan pemain internasional,” tambahnya.



Hal yang perlu ditambahkan adalah cara mengintegrasikan diri dari para pekerja kreatif yang berkembang di lokal bisa masuk ke pasar internasional.



“Tinggal mencari bagaimana mengintegrasikan pemain lokal ke dalam platform internasional. Akhirnya bisa bermain tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Ini sangat terbuka untuk apapun, komik, film, atau sebagainya, menjadi terbuka lebar,” ujarnya.