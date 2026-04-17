TNI AL 'Diet BBM' Pakai Drone, Pengamat Ingatkan Risiko 'Celah Keamanan'

Kapal tempur KRI RE Martadinata-331 digunakan sebagai pengaman perbatasan Indonesia Timur. (Foto: Antara Foto/FB Anggoro).

Ukuran Font Kecil Besar

Pengamat Militer dari Universitas Pertahanan (Unhan), Ade Muhammad berbicara soal efektifitas pemanfaatan drone dan kapal selam otonomus (KSOT) untuk patroli laut sebagai bagian dari penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Ade menyebut efektif atau tidaknya kebijakan ini bergantung pada konsep operasi yang tepat di lapangan.

‎"Namun efektivitasnya bergantung pada konsep operasi yang tepat. Drone dan KSOT jangan dipandang sebagai pengganti total Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), melainkan lapisan sensor depan," kata Ade dalam keterangannya kepada Inilah.com, Jumat (17/4/2026).

"Artinya, wahana otonom bertugas mendeteksi, memantau, merekam, dan menandai target mencurigakan, sedangkan KRI, pesawat patroli maritim, atau unsur pasukan khusus tetap menjadi platform intersepsi dan penegakan hukum," ujarnya lagi.

Ade menekankan model ideal dari efisiensi ini adalah 'detect with cheap asset, respond with decisive asset.' Dengan cara tersebut, KRI tidak perlu berlayar terus-menerus tanpa informasi sasaran, tetapi bergerak berdasarkan cueing intelijen yang lebih presisi.

‎Sementara, terkait kesiapan teknologi, Ade menjelaskan tantangan terbesar justru bukan pada drone-nya, tetapi pada ekosistem pendukungnya.

Indonesia kata dia membutuhkan command and control yang terintegrasi, data link aman anti-jamming, pusat analisis data real-time, operator terlatih, dan kemampuan maintenance nasional.

"Jika sistem komunikasi lemah atau data tidak tersambung cepat ke armada reaksi, maka akan muncul gap keamanan ketika jam operasi kapal besar dikurangi," katanya.

"Karena itu investasi harus diarahkan bukan hanya membeli platform, tetapi membangun network-centric maritime security system," ujarnya lagi.

‎Selain itu, Ade menilai ada peluang besar bagi industri nasional seperti PT PAL, PT LEN, PT Dirgantara Indonesia, startup AI dan sensor lokal untuk dilibatkan untuk membuat drone maritim, sonar buoy, autonomous surface vessel, hingga software analytics.

"Jika dilakukan serius, kebijakan efisiensi BBM ini justru bisa menjadi pintu masuk transformasi teknologi pertahanan laut Indonesia," bebernya.

Lantas untuk menjawab apakah kebijakan yang dilakukan TNI AL efektif atau tidak, Ade menyimpulkan, efisiensi baru terasa apabila diterapkan sebagai kombinasi: drone dan KSOT untuk mata dan telinga, KRI untuk tangan pemukul.

"Kalau hanya mengurangi operasi kapal besar tanpa memperkuat sistem sensor, komunikasi, dan respon cepat, risikonya adalah kekosongan pengawasan. Tetapi bila integrasinya matang, Indonesia bisa mendapat patroli lebih luas, biaya lebih hemat, dan kesiapan tempur yang justru meningkat," pungkasnya.

