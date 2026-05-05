Tok! Mobil Listrik Tetap Bebas Pajak dan Bisa Terabas Jalur Ganjil Genap

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk tetap mempertahankan insentif kendaraan listrik berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu, kendaraan listrik juga masih tetap bisa melintasi sejumlah jalur tanpa khawatir terkena aturan ganjil genap (GaGe).

Kebijakan ini dikeluarkan mengikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan kebijakan insentif fiskal tetap mengacu kebijakan pemerintah pusat.

"Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai," kata Lusiana dalam keterangan, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan yang dipakai ini merupakan bentuk dukungan pemprov terhadap ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, mengatakan pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap dipertahankan sebagai dukungan penggunaan kendaraan rendah emisi.

"Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan penguatan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan," kata Syafrin.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan tetap mendukung transisi energi bersih. Dia mengatakan Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan nasional.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 mengatur bahwa kendaraan listrik tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sehingga kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Dengan begitu, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.