Tokopedia Rangkum Tren Belanja di Jakarta Sepanjang Kuartal I-2022

Menjelang HUT DKI Jakarta pada 22 Juni 2022, platform e-commerce Tokopedia merangkum tren belanja di Ibu Kota sepanjang kuartal pertama tahun 2022.

"Tokopedia mencatat Food and Beverage; Personal Care; Beauty; Mom, Baby and Kids Fashion dan Fashion termasuk kategori terlaris di Jakarta pada kuartal pertama tahun 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Head of External Communications Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya dalam keterangannya, Selasa (21/6/2022).

Pada kategori Makanan dan Minuman (Food and Beverage), produk yang paling laris adalah bingkisan dan parsel buah, bingkisan dan parsel kue, serta bungkusan sembako. Sedangkan masker tangan, masker kaki, dan minyak kutikula kuku menjadi favorit di kategori Personal Care.

Di kategori Kecantikan (Beauty), makeup remover, face sunblock, dan eyelash and brow serum menjadi beberapa produk yang paling banyak dicari.

Pada kategori Busana Ibu, Bayi dan Anak (Mom, Baby and Kids Fashion), barang yang paling banyak dibeli di subkategori Ibu dan Bayi adalah mainan bayi untuk di luar ruangan, minyak bayi, dan susu ibu hamil.

Sementara itu, kaus kaki sekolah, seragam sekolah, dan ikat pinggang seragam sekolah menduduki peringkat teratas dalam subkategori Mode Anak.

Gaun pengiring pengantin, crop top wanita, dan outerwear batik wanita adalah beberapa produk terlaris di kategori Fashion Wanita. Di Fashion Pria, barang yang paling banyak dibeli pelanggan Tokopedia antara lain insert sepatu pria, cardigan pria, dan aksesoris tas pria.

Tokopedia mengalami peningkatan 7 juta merchant terdaftar dalam tiga tahun (2019-2022), mencapai 12 juta merchant terdaftar pada tahun 2022. Berbagai inisiatif Tokopedia telah berkontribusi pada pertumbuhan tren belanja online secara keseluruhan.

Program-program tersebut termasuk inisiatif Hyperlocal Tokopedia, yang menggunakan teknologi penandaan geografis yang memberi pedagang akses lebih besar ke pembeli di sekitar mereka (dan sebaliknya).

Selanjutnya, TopAds, fitur periklanan otomatis untuk membantu produk penjual muncul di bagian atas halaman Tokopedia, memungkinkan penjual menjangkau lebih banyak pembeli dan memaksimalkan penjualan.

Selain itu, kemajuan dalam teknologi artificial intelligence (AI) dapat memberi pembeli dan penjual pengalaman yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna. Contohnya adalah fitur Statistik Toko untuk penjual.

Saluran video streaming Tokopedia Play juga dapat digunakan secara interaktif oleh penjual untuk mempromosikan produknya secara langsung kepada calon pembeli.