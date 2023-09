Tol Cipali Arah Jakarta Masih Diberlakukan One Way

Dalam rangka mengurai kepadatan volume lalu lintas saat arus balik lebaran, di Tol Cikopo Palimanan (Cipali) arah Jakarta masih menerapkan sistem one way.

Sistem one way di Tol Cipali masih terlihat jelas diterapkan di Km 138. One way di tol tersebut berlangsung hingga ke Km 72. Demikian pantauan CCTV Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pada Jumat (6/5/2022),

Tampak arus lalu lintas masih macet meskipun diberlakukan one way. Kendaraan yang laju tersendat ada di jalur kiri. Sementara di jalur kanan arus lalu lintas terpantau lancar.

Tampak arus lalu lintas di Tol Cipali arah Jakarta lancar di Km 109, sementara di Km 72 di jalur kiri tampak ada kemacetan kendaraan. Sedangkan jalur kanannya arus lalu lintas tampak lancar.