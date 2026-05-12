Tolak 'Menyerah' ke AS, Iran Tuntut Blokade Selat Hormuz Segera Dicabut

Iran secara resmi menolak proposal terbaru Amerika Serikat (AS) dan justru mengajukan draf tandingan yang menuntut penghentian total agresi serta pencabutan blokade laut di Selat Hormuz.

Langkah berani Teheran ini memicu reaksi keras dari Presiden AS Donald Trump. Melalui platform media sosial pribadinya, Trump mengecam draf yang diajukan Iran tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.

"Sama sekali tidak dapat diterima!" tulis Trump singkat, Minggu (10/5/2026), tanpa merinci lebih lanjut poin keberatannya.

Tuntutan Tegas Teheran

Draf proposal yang diajukan Iran bukan sekadar basa-basi diplomatik. Melansir laporan kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, Teheran menuntut jaminan keamanan agar tidak ada lagi agresi militer di masa depan terhadap wilayah mereka.

Selain penghentian konflik segera, Iran mendesak AS untuk mencabut blokade laut di Selat Hormuz—jalur vital minyak dunia—yang saat ini mempersempit ruang gerak ekonomi mereka. Iran juga mematok tenggat waktu yang ketat.

"Proposal tersebut menuntut jangka waktu 30 hari untuk mencabut sanksi AS terhadap penjualan minyak Iran, serta pelepasan aset-aset Iran yang dibekukan," tulis laporan Tasnim mengutip sumber internal.

Bagi Iran, proposal yang diajukan Washington sebelumnya dianggap menghina kedaulatan karena isinya hanya berupa desakan agar Teheran menyerah tanpa syarat.

Kebuntuan di Islamabad

Upaya rekonsiliasi sebenarnya telah diupayakan melalui mediasi Pakistan. Gencatan senjata antara kedua pihak sempat berlaku sejak 8 April lalu. Namun, perundingan delegasi di Islamabad pada 11-12 April berakhir tanpa titik temu.

Kegagalan diplomasi tersebut justru diikuti oleh langkah agresif AS yang memberlakukan blokade sepihak di Selat Hormuz. Washington pun tetap pada pendiriannya. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika Iran 'membersihkan diri' dari ambisi nuklir.

"Iran perlu memperjelas bahwa mereka tidak berupaya memiliki senjata nuklir. Ini krusial bagi Washington untuk mencapai kesepakatan apa pun," tegas Rubio.

Jejak Eskalasi Berdarah

Konflik terbuka ini merupakan buntut dari peristiwa berdarah pada 28 Februari lalu. Saat itu, serangan gabungan AS dan Israel menghantam Teheran dan sejumlah kota besar lainnya. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, beserta sejumlah pejabat senior dan warga sipil.

Iran membalas dengan serangan rudal dan drone besar-besaran yang menargetkan kepentingan AS serta Israel di kawasan Timur Tengah. Sejak saat itu, Teheran memperketat kendali atas Selat Hormuz, yang kemudian dibalas AS dengan blokade laut yang kini menjadi pusat perdebatan dalam draf perdamaian terbaru.

Hingga saat ini, situasi di kawasan Teluk tetap berada dalam kondisi siaga satu, sementara pintu diplomasi tampak kian tertutup rapat oleh ego kedua belah pihak.