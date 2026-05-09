Ribuan siswa di Hamburg dan Berlin turun ke jalan menentang rencana pemberlakuan kembali wajib militer di Jerman. (Foto: Getty Images)

Gelombang protes besar melanda sejumlah kota di Jerman. Aksi ini dipicu oleh kemarahan generasi muda terhadap rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali sistem wajib militer. Di Hamburg, atmosfer pendidikan seketika berubah menjadi arena aktivisme saat ribuan siswa memilih meninggalkan ruang kelas demi menyuarakan aspirasi mereka di jalanan.

Berdasarkan laporan kantor berita Deutsche Presse-Agentur (DPA) pada Jumat (8/5/2026), tercatat sedikitnya 6.000 siswa sekolah melakukan aksi bolos massal untuk ikut serta dalam demonstrasi besar-besaran di Hamburg. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap kebijakan militerisasi yang tengah digodok oleh pemerintahan pusat.

Suara Lantang dari Berlin dan Sentimen terhadap Kanselir

Gelombang protes ini nyatanya tidak hanya terkonsentrasi di Hamburg. Aksi serupa meletus di berbagai kota besar lainnya, termasuk ibu kota Berlin. Di sana, massa demonstran muda menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menyampaikan kritik langsung kepada pucuk pimpinan negara.

Seorang koresponden RIA Novosti melaporkan, para pengunjuk rasa di Berlin meneriakkan seruan provokatif yang ditujukan langsung kepada Kanselir Jerman, Friedrich Merz. Mereka menantang Kanselir untuk tidak sekadar mengirim pemuda ke garis depan, melainkan turun sendiri ke medan perang jika memang ingin mengobarkan semangat militerisme.

Menolak Menjadi Alat Kepentingan Kapitalis

Aksi ini dikoordinasikan secara sistematis oleh kelompok siswa yang menamakan diri mereka School Strike Against Conscription. Dalam pernyataannya, kelompok ini menegaskan bahwa langkah pemerintah memberlakukan kembali wajib militer adalah bagian dari persiapan perang yang berbahaya.

Mereka menolak keras masa depan mereka dijadikan sebagai tumbal aksi militer. Menurut para siswa ini, rencana wajib militer hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan kapitalis Jerman yang mengeruk keuntungan dari industri persenjataan, bukan untuk kepentingan rakyat atau keamanan nasional yang tulus.

Mekanisme Wajib Militer Berdasarkan Kebutuhan

Sebagai informasi, regulasi wajib militer baru yang sedang diperdebatkan ini memungkinkan pemerintah untuk mengaktifkan kembali aturan yang telah ditangguhkan sejak tahun 2011 silam. Ketentuan ini akan berlaku jika jumlah sukarelawan tidak mencukupi atau apabila situasi keamanan negara dianggap memburuk secara signifikan.

Berdasarkan draf yang diajukan, parlemen federal Jerman atau Bundestag mengusulkan sebuah model yang disebut sebagai 'wajib militer berdasarkan kebutuhan'. Yang cukup kontroversial, jika jumlah pasukan tetap tidak mencapai target yang dibutuhkan, peningkatan jumlah personel akan dilakukan melalui mekanisme seleksi acak yang menggunakan sistem serupa undian atau lotre.

Kini, Jerman berada di persimpangan jalan antara kebutuhan penguatan pertahanan dan penolakan masif dari generasi mudanya yang lebih memilih perdamaian daripada angkat senjata di bawah paksaan negara.