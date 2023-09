Toyota All New Kijang Innova Zenix Hybrid Rilis Global di Indonesia

Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan kendaraan elektrifikasi All New Kijang Innova Zenix Hybrid secara global di Indonesia dengan harga jual mulai dari Rp458 juta.

"Hari ini kami hadirkan Kijang baru generasi ketujuh All New Kijang Innova Zenix sebagai inovatif multipurpose crossover," ujar Wakil Presiden Direktur Toyota Astra Motor Henry Tanoto dalam acara peluncuran Kijang Innova Zenix Hybrid di Jakarta, Senin (21/11/2022).

Kijang Innova Zenix hadir dalam dua varian yakni bermesin hybrid dan bermesin bensin 2.0L. Pada varian hybrid, Kijang Innova Zenix hadir dalam tiga tipe utama, yakni G, V, dan Q sebagai tipe tertinggi. Sementara varian mesin bensin tersedia dalam dua tipe yaitu G dan V.

Kijang Innova Zenix telah mengadopsi platform global TNGA (Toyota New Global Architecture) dengan struktur monokok berpenggerak roda depan serta teknologi Toyota Hybrid System generasi ke-5.

Platform baru tersebut memungkinkan disematkannya berbagai teknologi terbaru kepada All New Kijang Innova Zenix seperti mesin 2.0L TNGA, generasi ke-5 Toyota Hybrid System, dan transmisi 10-Speed Direct Shift CVT.

All New Kijang Innova Zenix menggunakan mesin TNGA 2.01 berkode M20A-FKS Dynamic Force Engine 1.987 cc 4 silinder Dual VVT:-i yang menghasilkan tenaga 174 PS pada 6.600 rpm dan torsi 20,9 Kgm pada 4.500 - 4.900 rpm.

Sementara mesin TNGA 2.01 berkode M20A-FXS pada All New Kijang Innova Zenix Hybrid EV menghasilkan tenaga 152 PS pada 6.000 rpm dan torsi 19,1 Kgm pada 4.400-5.200 rpm.

Ketika melaju, kinerja mesin tersebut akan diperkuat oleh motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 21 Kgm sehingga menghasilkan tenaga gabungan 186 PS pada sistem.

Baterai hybrid Ni-MH dikemas dalam paket yang kompak dan disimpan di bawah kedua jok depan tanpa mengurangi ruang di area kabin.

Seluruh tipe Innova Zenix sudah tidak ada lagi pilihan transmisi manual dan digantikan oleh transmisi CVT berkode K120 10 percepatan.

All New Kijang Innova Zenix hadir dengan konsep eksterior 'Glamorous and Tough'. Kesan tangguh terlihat dari bagian depan berkat New Crossover Front Looks dengan New Front Grille Design yang dilengkapi dengan LED Headlamp.

Mobil ini hadir dengan pilihan velg alloy berukuran 16 inci (G), 17 inci (V), dan 18 inci (Q). All New Kijang Innova Zenix memiliki panjang 4.755mm, lebar 1.850mm, dan tinggi 1.795mm, sementara wheelbase-nya 2.850mm

Pilar A pada sisi samping terlihat lebih tegak sedangkan pada pilar D nampak lebih landai. Pada bagian belakang, Innova Zenix menampilkan kombinasi lampu belakang baru yang lebih dinamis.

Kijang Innova Zenix menghadirkan berbagai fitur unggulan, mulai dari panoramic retractable roof (Q dan V hybrid), captain seat with Ottoman (Q hybrid), head unit 10 inci dengan konektivitas smartphone (Q dan V hybrid), Multi Information Display (MID) 7 inci.

Lalu Dual Rear Seat Entertainment 10 inci (Q dan V), teknologi berbasis telematika T Intouch, hingga advanced safety technology Toyota Safety Sense (TSS) 3.0 (Q hybrid).

Teknologi keselamatan TSS 3.0 tersebut terdiri dari Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert (LDA), Lane Tracing Alert (LTA), dan Automatic High Beam (AHB).

Mobil ini hadir dalam lima pilihan warna, meliputi Platinum White Pearl, Silver Metallic, Gray Metallic, Attitude Black, dan Dark Steel Metallic.

Untuk harganya, All New Kijang Innova Zenix varian bensin dibanderol mulai dari Rp419 juta (tipe G) dan Rp467 juta (tipe V) on the road Jakarta.

Sedangkan varian hybrid dijual mulai dari harga Rp458 juta (tipe G), Rp532 juta (tipe V), dan Rp611 juta (tipe Q) on the road Jakarta.

Toyota turut memberikan garansi untuk baterai All New Kijang Innova Zenix selama 8 tahun atau 160.000 km.