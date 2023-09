Toyota Catatkan 4.502 SPK di Ajang GIIAS 2021

Kehadiran Toyota All New Veloz dan All New Avanza yang belum genap dua minggu diluncurkan Toyota-Astra Motor (TAM) mendapatkan respon positif dari masyarakat. Penampilan perdananya di booth Toyota selama perhelatan GIIAS 2021 memberikan kontribusi yang signifikan.

Meski tidak menargetkan angka penjualan, Toyota, khususnya di area Jabodetabek di mana GIIAS dilangsungkan, membukukan 4.502 SPK selama pameran yang digelar 11-21 November 2021.

Dari total SPK yang diperoleh, All New Veloz dan All New Avanza memberikan kontribusi terbesar masing-masing 823 SPK dan 711 SPK, atau sebesar 34 persen dari total seluruh model Toyota. Selain itu, All New Veloz juga berhasil memenangkan perhargaan sebagai 'Mobil Penumpang Terfavorit'.

"Kami bersyukur atas respon positif terhadap kehadiran All New Veloz dan All New Avanza, di mana respon yang sangat baik ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi di berbagai sector, termasuk industri otomotif," kata Vice President Director TAM Henry Tanoto, dalam keterangannya yang dikutip Inilah.com, Selasa (23/11/2021).

Selain All New Veloz dan All New Avanza yang meraih SPK tertinggi, model-model lainnya yang menjadi Top 5 kontributor SPK Toyota di GIIAS 2021 adalah Raize sebanyak 651 SPK (14,4 persen), Innova sejumlah 633 SPK (14 persen), dan Fortuner 529 SPK (11,7 persen).

Produk GR Sport Toyota juga cukup diminati pelanggan, di mana komposisinya ada yang mencapai 87 persen jika dibandingkan dengan tipe non GR Sport.

Memanfaatkan momentum pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara ini, Toyota juga menghadirkan berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi, mulai dari Baterry Electric Vehicle (BEV), Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Hal ini sebagai wujud komitmen Toyota mendukung keinginan positif pemerintah dalam mengembangkan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia dan menciptakan masa depan kehidupan yang lebih baik.Kendaraan elektrifikasi Toyota juga tak lepas dari animo positif pelanggan, di mana komposisi tipe Hybrid Electric Vehicle (HEV) untuk Camry yaitu 71 persen dan pada Corolla Cross 64 persen.

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat sehingga tetap memilih Toyota sebagai pendukung mobilitasnya. Toyota senantiasa berupaya menghadirkan ever-better cars sebagai bagian dari Mobility Happines for All," kata President Director TAM Susumu Matsuda.

"Kami berharap, kehadiran Toyota pada GIIAS 2021 ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memperkenalkan dan mensosialisasikan teknologi terkini kepada masyarakat dalam mendukung penuh kebutuhan mobilitas di masa depan, termasuk perkembangan industri otomotif," imbuhnya.