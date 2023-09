Toyota Hadirkan Komplit Teknologi Kendaraan Elektrifikasi di GIIAS 2022

Mengusung tema Let’s Go Beyond sebagai semangat di perhelatan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung di ICE-BSD City, Tangerang, pada 11-21 Agustus, Toyota berkomitmen untuk terus menghadirkan Mobility for All, agar dapat memenuhi beragam kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

Di ajang GIIAS kali ini, Toyota Astra Motor (TAM) sebagai distributor Toyota di Tanah Air menghadirkan tiga brand sekaligus, Toyota, Lexus, dan GAZOO Racing, di satu area yang sama untuk memberikan pilihan mobilitas yang lebih beragam kepada masyarakat Indonesia.

"Pada GIIAS tahun ini, kami hadir membawa semangat Let’s Go Beyond yang merupakan komitmen Toyota dalam mengembangkan berbagai pilihan mobilitas yang memiliki nilai tambah. Dengan menghadirkan tiga brand (Toyota, Lexus, dan GAZOO Racing) di GIIAS 2022, harapannya bisa memberikan gambaran utuh Toyota sebagai Mobility Company dan mampu menghadirkan berbagai pilihan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin beragam.” kata President Director TAM Susumu Matsuda .

Di perhelatan GIIAS 2022, TAM menghadirkan booth yang lebih futuristik dan advance seluas lebih dari 4.000m2 di Hall 1B ICE-BSD melalui brand Toyota dan Lexus. Menampilkan berbagai lineup ever-better cars sebanyak lebih dari 35 unit selama pameran berlangsung, mulai dari kendaraan elektrifikasi, sports car, hingga model-model konvensional lainnya, untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat.

Sejalan dengan semangat Let’s Go Beyond, Toyota juga senantiasa berupaya menghadirkan berbagai layanan dan program mobilitas unggulan yang diharapkan dapat melebihi ekspektasi pelanggan untuk menghadirkan Total Mobility Solution.

"Kami berupaya mewujudkan semangat Beyond Product, Beyond Service, dan Beyond Technology pada GIIAS tahun ini, dengan menghadirkan berbagai line-up yang mewakili setiap kebutuhan mobilitas masyarakat dan solusi mobilitas yang beragam. Dengan menghadirkan booth Toyota yang bersebelahan dengan Lexus, kami berharap bisa memberikan kemudahan kepada para pengunjung untuk memilih pendukung mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan," kata Vice President Director TAM Henry Tanoto, saat peresmian booth Toyota di GIIAS 2022, Kamis (11/8/2022).

Hadirkan Komplit Teknologi Kendaraan Elektrifikasi untuk Ciptakan Lingkungan yang Lebih Baik

Pada GIIAS 2022 ini, melalui strategi Multi-Pathway, Toyota hadirkan berbagai teknologi elektrifikasi yang lengkap kepada masyarakat Indonesia, mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Secara special, Toyota juga mempersembahkan Toyota bZ4X sebagai langkah awal dalam mengembangkan lebih banyak lagi pilihan Battery EV ke depan. Hal ini sekaligus menegaskan semangat dan komitmen Toyota yang selalu berupaya berpartisipasi aktif dalam mendukung pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menuju netralisasi karbon, termasuk usaha pengembangan industri otomotif berbasis elektrifikasi.

"Toyota sepenuhnya mendukung langkah positif Pemerintah Indonesia dalam hadirkan kendaraan elektrifikasi sebagai upaya mendukung pemenuhan komitmen dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia. Hal ini direalisasikan dengan menghadirkan berbagai pilihan komplit teknologi kendaraan elektrifikasi Toyota, termasuk mempertunjukkan Toyota bZ4X sebagai komitmen kami untuk lebih banyak memberikan pilihan kendaraan ramah lingkungan dan sebagai langkah awal dalam memperkenalkan lebih banyak lagi pilihan Battery EV di Indonesia kedepannya," ujar Henry.

Keseriusan Toyota dalam mendukung upaya pemerintah untuk pengurangan emisi karbon di Indonesia tidak hanya dengan menghadirkan berbagai pilihan lengkap kendaraan elektrifikasi. Melalui pendekatan Multi-Pathway, namun juga turut serta dalam upaya mempopulerkan teknologi elektrifikasi ke seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari strategi popularisasi teknologi kendaraan elektrifikasi, Toyota telah menghadirkan EV Smart Mobility yang merupakan proyek pengembangan ekosistem elektrifikasi yang terintegrasi dengan platform mobilitas ekowisata. Setelah sebelumnya hadir di kawasan Nusa Dua, Bali, pada Juli 2022 lalu, Toyota melakukan ekspansi proyek pengembangan ekosistem elektrifikasi tersebut ke wilayah Toba, Sumatera Utara.

Ke depannya, Toyota berkomitmen untuk terus menambah pilihan kendaraan elektrifikasi serta melanjutkan popularisasi teknologi ini. Pada tahun ini pula, Toyota akan mulai memproduksi kendaraan elektrifikasi berteknologi Hybrid secara lokal untuk pertama kalinya.

"Sebagai perusahaan mobilitas yang berkomitmen untuk Produce Happiness for All, ke depannya kami akan terus menambah pilihan kendaraan elektrifikasi, serta berupaya untuk terus mempopulerkan dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai program yang terkait dengan lineup elektrifikasi kami. Harapannya, masyarakat dapat lebih memahami dan turut berkontribusi dalam mendukung pemerintah mencapai netralisasi karbon di Indonesia," tambah Henry.

Toyota Hadirkan T-CARE sebagai Solusi Kemudahan Bermobilitas

Dalam upaya memberikan solusi mobilitas bagi pelanggan dan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan Total Mobility Solution, pada perhelatan GIIAS 2022 ini, TAM hadirkan secara resmi salah satu program after-sales terbarunya, yaitu T-CARE.

Berlaku efektif sejak 1 Juli 2022, pelanggan yang membeli mobil baru untuk model-model tertentu akan mendapatkan benefit seperti:- Bebas Biaya Jasa (dari Servis Berkala ke-2 hingga ke-7, maksimal 3 tahun/ 60.000 km).- Bebas Biaya Suku Cadang (dari Servis Berkala ke-2 hingga ke-7, maksimal 3 tahun/ 60.000 km).- Reward berupa Extended Warranty selama 1 tahun/ 20.000 km, sehingga total Toyota Warranty Indonesia tercatat menjadi 4 tahun/ 120.000 km, jika pelanggan rutin servis setiap 6 bulan.

Program T-CARE merupakan manfaat tambahan yang diberikan kepada pelanggan saat pembelian kendaraan baru dan digabungkan ke dalam sales program yang ditetapkan oleh Toyota pada model kendaraan tertentu. Pelanggan Toyota yang membeli kendaraan baru mulai Juli 2022 dengan kode produksi 2022, akan tercakup ke dalam program T-CARE.

Model-modelnya antara lain Corolla Cross & Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Fortuner, LC-300, Raize, Rush, Alphard, Vellfire, Avanza, Veloz, Innova, Sienta, Voxy, Camry & Camry Hybrid, Corolla Altis & Corolla Altis Hybrid, Supra, Toyota 86, Vios, Yaris, Hilux, Hi-Ace Premio & Commuter.

Selain T-CARE, saat ini di bengkel resmi Toyota juga menawarkan program perawatan kendaraan yang disebut Promo Mantap (Mobil Aman Tetap Prima). Program ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan setia Toyota sepanjang bulan Agustus hingga September 2022.

Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati diskon 10 persen untuk produk TMO Injector Cleaner dan TMO Brake Cleaner, serta layanan penggantian ban Toyota Tire Solution (untuk produk tipe ban tertentu).

"Tak hanya menghadirkan produk dan teknologi, di GIIAS 2022 ini kami juga hadirkan One Stop Solution, yang menyediakan layanan penunjang mobilitas seperti EZ Deal, Kinto, dan berbagai layanan lainnya, termasuk program after-sales terbaru kami T-CARE," tutup Henry.