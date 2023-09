Toyota Indonesia Rilis Vios Generasi Keempat dengan Fitur Advance Sedan Kelas Atas

Toyota-Astra Motor (TAM) merilis sedan Vios generasi keempat yang hadir dengan dimensi baru dan sudah dilengkapi teknologi tinggi Toyota Safety Sense (TSS).

All New Vios ditawarkan dengan harga Rp314,9 juta untuk tipe 1.5 E M/T, Rp355,2 juta untuk tipe 1.5 G CVT, dan Rp368,4 juta untuk varian 1.5 G CVT TSS. Sedan yang generasi pertamanya diperkenalkan sejak 2003 itu sudah bisa dipesan di diler Toyota.

"Sebagai mobil sedan yang telah menemani masyarakat Indonesia selama hampir 20 tahun, Vios telah menjadi brand penting bagi Toyota. Kami bersyukur mobil sedan yang dikenal memiliki quality, durability, dan reliability yang tinggi ini mendapatkan penerimaan yang sangat baik di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, Vios tampil sebagai market leader di segmennya. Secara total, sejak diperkenalkan tahun 2003 lalu, Vios telah membukukan penjualan retail lebih dari 130.000 unit," kata Vice President Director TAM Henry Tanoto di sela-sela acara peluncuran, Rabu (12/10/2022).

"Sebagai bentuk apresiasi, hari ini kami hadirkan All New Vios dengan platform baru dan all new design pada seluruh aspek eksterior dan interior, serta peningkatan safety feature dan tambahan advance teknologi baru. Kami harap All New Vios dapat menjawab kebutuhan pelanggan di segmen sedan dan meneruskan perannya sebagai market leader," lanjut dia.

Menurut Henry, hadirnya All New Vios juga untuk makin memperkuat segmen Toyota sekaligus menggairahkan pasar otomotif nasional yang masih menunjukkan pertumbuhan penjualan signifikan hingga saat ini.

Sepanjang 2022 hingga Agustus total penjualan mobil nasional mencapai 658.000 unit, atau lebih besar dari penjualan 2021 yang mencapai 543.000 unit. Tren penjualan positif tersebut juga mencakup peningkatan penjualan pada pasar sedan yang tumbuh mencapai 4.100 unit pada 2022 dibanding 2021 yang sebesar 3.500 unit.

Transformasi Total All New Vios

Toyota Vios pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2003 untuk menggantikan Toyota Soluna di pasar sedan sub compact atau B-segment Class.

Vios generasi pertama berhasil memenuhi harapan pelanggan sehingga dilanjutkan oleh generasi kedua tahun 2007 dan generasi ketiga tahun 2013. Seluruh generasi sedan Vios berhasil memikat masyarakat menengah perkotaan yang membutuhkan solusi mobilitas yang bergengsi, nyaman, dan fungsional dengan harga kompetitif.

Penggunaan platform baru pada All New Vios ini memberikan kesempatan kepada Toyota untuk meningkatkan unsur kenyamanan dengan mengubah dimensi Vios generasi ke-4 tersebut. Sekarang, mobil ini memiliki panjang 4.410mm, lebar 1.740mm, dan tinggi 1.480mm, dengan jarak sumbu roda (wheelbase) hingga 2.620mm.

Dengan dimensi yang lebih lebar 10mm dan lebih rendah 20mm, serta wheelbase bertambah 70mm dibanding generasi sebelumnya, All New Vios tetap dapat lincah dalam bermanuver. Bodi All New Vios yang lebih lebar juga menawarkan kenyamanan lebih baik karena kabin menjadi lebih luas.

Visual sebuah sedan modern Toyota bergaya Keen Look yang sporty dan powerfull terlihat nyata pada bagian depan All New Vios. Grille trapezoidal ekstra besar begitu mendominasi wajahnya dengan bilah hitam kokoh dan bergaya tiga dimensi.

Di atasnya, terdapat grille tipis melintang yang tampak serasi dengan lampu depan L-shape LED diperkuat oleh lekukan kokoh dan aerodinamis yang membentuk air dam di sudut bumper depan. Lekukan kokoh terus berlanjut pada kap mesin dan dipertegas oleh garis bahu samping yang maskulin.

Vios terbaru juga menggunakan 'kaki-kaki' lebih besar dengan velg alloy 17 inci bergaya futuristis. Adapun kehadiran jendela ketiga di belakang pintu samping (6-light window) untuk menegaskan kabin yang lebih mundur ke belakang dan membuat All New Vios terlihat lebih besar dan elegan.

Selain itu, Fastback Style dengan jendela belakang melandai mendekati ujung bagasi memberikan siluet khas sedan mewah. Nuansa sedan yang berkelas terus berlanjut pada desain buritan yang simpel dan modern dengan sentuhan lampu belakang LED L-shape, aksen diffuser, antena shark fin, dan lubang udara mungil di ujung bumper belakang.

Interior

Ruang kabin All New Vios didominasi warna hitam dengan desain dasbor baru yang menggunakan bahan soft touch, selaras dengan desain door trim. Pada Vios grade G, penggunaan bahan serupa berlanjut pada panel instrumen, knee pads, serta arm rest di pintu dan konsol tengah.

Desain kokpit driver-oriented serta posisi duduk pengemudi yang pas menyediakan visibilitas keluar memadai dan menjaga kenyamanan mobilitas harian. Nuansa sedan berkelas juga dinikmati oleh penumpang belakang yang mendapatkan ruang duduk lebih lapang seperti Medium Sedan berkat wheelbase ekstra dan atap Fastback Style.

Selain itu, jarak sumbu roda yang semakin jauh juga memastikan penambahan aspek kenyamanan sekaligus memperkuat handling di jalan. Bodi lebih rendah juga memberikan pusat gravitasi lebih baik untuk meningkatkan kualitas berkendara tanpa mengurangi kenyamanan penumpang karena ruang kepala tetap memadai.

Mesin

All New Vios mengadopsi engine baru berkode 2NR-VE 1.496cc 4-silinder yang tangguh dan andal. Penggunaan teknologi Dual VVT-i yang efisien membuat mesin kompak ini sanggup melontarkan tenaga dan irit bahan bakar di berbagai kondisi jalan dan gaya berkendara.

Sebagai catatan, dapur pacu All New Vios menyediakan tenaga 106 PS pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.200 rpm. Distribusi tenaga ke roda depan disalurkan melalui opsi transmisi manual 5-speed atau CVT.

“Meskipun All New Vios dilengkapi dengan berbagai teknologi baru dan lebih canggih, All New Vios tetap mempertahankan DNA-nya untuk memberikan nilai lebih bagi pelanggannya. Kami harap All New Vios dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat modern terhadap mobil sedan yang lega dan memberikan kenyamanan dan keamanan lebih bagi seluruh penggunanya,” kata Marketing Director TAM Fumitaka Kawashima.

Toyota Safety Sense (TSS)

All New Vios kini dilengkapi dengan teknologi keselamatan terbaik Toyota, yaitu Toyota Safety Sense (TSS). TSS pada All New Vios terdiri atas sembilan fitur safety.

Pre-Collision Warning and Braking Assist (PCWBA) adalah fitur pertama untuk mengurangi risiko menabrak kendaraan lain yang ada di depan dengan memberikan peringatan hingga pengereman, bahkan berhenti darurat jika dibutuhkan.

Berikutnya adalah Pedal Misoperation Control (PMC) yang mengurangi potensi kecelakaan akibat kesalahan penerapan pedal gas dengan menyalakan alarm peringatan, melakukan pengereman, dan membatasi distribusi tenaga sehingga laju mobil tertahan.

Ketiga adalah Lane Departure Warning (LDW) yang membaca marka jalan untuk selanjutnya memberikan alarm peringatan jika terjadi deviasi atau pergerakan mobil yang menjauh dari posisi seharusnya.

Lalu ada Lane Departure Prevention (LDP) yang mencegah mobil pindah lajur di jalan dengan memberikan suara alarm saat mobil bergerak menyamping di jalan lurus.

Kelima, Auto High Beam (AHB) yang bekerja dengan menyalakan lampu jauh atau high beam untuk meningkatkan daya pandang pengemudi di malam hari dan mengembalikan ke lampu utama (low beam) ketika terdeteksi ada kendaraan di depan.

Tidak berhenti di situ, fitu Blind Spot Monitoring (BSM) juga disematkan untuk dapat memberikan sinyal lewat grafis di kaca spion samping sebagai peringatan ketika ada mobil lain di area blind spot, sehingga pengemudi lebih waspada. Rear Cross Traffic Allert (RCTA) mendeteksi kendaraan atau obyek lain yang mendekat di belakang ketika parkir untuk selanjutnya memperingatkan pengemudi dengan suara dan konfirmasi visual.

Fitur Adaptive Cruise Control (ACC) dapat memantau keberadaan kendaraan lain di depan dan menjaga jarak aman dengannya sehingga sangat efektif ketika cruising di jalan tol. Terakhir, Front Departure Alert (FDA) memberikan peringatan suara ketika mobil di depan tiba-tiba mundur saat mengantre di jalan macet untuk mencegah tabrakan.

Selain TSS, All New Vios juga memiliki safety features lainnya, mulai dari fitur rem ABS+EBD+BA yang dimaksimalkan oleh piringan cakram di seluruh roda. Terdapat pula Dual Airbags, Parking Sensors, Rear Parking Camera, Hill Start Assist (HSA), dan Vehicle Stability Control (VSC) pada semua grade All New Vios. Khusus untuk flagship All New Vios CVT TSS masih ditambahkan dengan Traction Control (TC) untuk membantu safety driving di jalan.

All New Vios juga didukung oleh fitur advance berbasis teknologi telematik, yaitu T Intouch. T Intouch menghadirkan pengalaman konektivitas digital dalam kehidupan sehari-hari, dengan menghubungkan pengguna All New Vios ke seluruh layanan Toyota, untuk mendapatkan solusi dan manfaat terintegrasi.

All New Vios hadir dengan lima pilihan warna, yaitu Platinum White Pearl, Attitude Black, Metal Stream Metallic, Grey Metallic, dan Red Mica Metallic.

"Sejak awal, Vios kami kembangkan sebagai sedan yang tangguh dan dapat diandalkan. Seiring berjalannya waktu, kami terus melakukan continuous improvement untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan mobil sedan berkelas yang valuable. Kehadiran All New Vios ini dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dengan desain interior dan eksterior yang lebih elegan dan powerful, serta dilengkapi dengan berbagai macam teknologi, khususnya advanced safety technology, yaitu TSS. Kami harap All New Vios dapat menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam bermobilitas," ujar Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy.