Toyota Resmi Kenalkan All-New Agya dan All-New Agya GR Sport

Sejalan dengan komitmen menghadirkan 'Mobility for All', Toyota-Astra Motor (TAM) resmi memperkenalkan All-New Astra Toyota Agya dan All-New Astra Toyota Agya GR Sport di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Setelah hampir satu dekade, Toyota melakukan transformasi menyeluruh pada Agya dengan menghadirkan dua model sekaligus di dua segmen berbeda. All-New Agya melanjutkan perannya dalam mendukung mobilitas first-user terhadap mobil pertama yang dapat diandalkan, sementara All-New Agya GR Sport ditujukan bagi pelanggan berjiwa sporty yang menginginkan mobil dengan performa seperti sebuah sports car.

Mengusung konsep 'Exciting City Car' dan dibekali dengan teknologi terkini Toyota, generasi kedua Agya siap menunjang kebutuhan mobilitas pelanggan yang beragam, sesuai dengan tagline 'Move with No Boundaries'.

"All-New Agya merupakan manifestasi komitmen Toyota dalam menjalankan visi continuous improvement terhadap produk yang dipasarkan di Indonesia dan menghadirkan ever-better cars dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang, termasuk untuk para sporty seeker dan motorsport enthusiast dengan memberikan performa dan handling yang superior pada All-New Agya GR Sport. Sejalan dengan komitmen Mobility for All, Toyota meningkatkan value yang menjadi keunggulan hatchback ini dengan menyematkan teknologi terkini Toyota berdasarkan konsep canggih human-centered approach," kata President Director TAM Hiroyuki Ueda.

Selain menjawab kebutuhan pelanggan, kehadiran perdana Agya menjadi bagian dari partisipasi aktif Toyota dalam mendukung inisiatif positif pemerintah untuk memberikan pilihan mobilitas baru. Dengan memproduksi mobil yang secara khusus dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga dapat diakses oleh lebih banyak orang, sekaligus mendorong tumbuhnya industri otomotif nasional.

Seiring waktu, Agya berhasil memikat hati pelanggan bermodalkan tiga DNA utama, yaitu kualitas yang dapat diandalkan, konsumsi bahan bakar yang hemat, serta harga yang terjangkau. Hingga kini, Agya telah menjawab kebutuhan mobilitas lebih dari 320 ribu pelanggan.

"Di generasi kedua Agya, kami tidak hanya hadirkan satu namun dua model sekaligus. Bagi yang mencari mobil pertama yang exciting dan memberikan peace of mind, kami siapkan All-New Agya. Dan bagi para sporty seekers, kami siapkan All-New Agya GR Sport, yang kami bekali juga dengan special tuning di beberapa bagian untuk menghadirkan performa dan handling yang superior. Kami harap kedua model ini dapat memenuhi kebutuhan di masing-masing segmen, sejalan dengan komitmen kami untuk menghadirkan 'Mobility for All'," kata Vice President Director TAM Henry Tanoto.

Transformasi menyeluruh All-New Agya

Kebutuhan pelanggan terhadap sebuah hatchback telah berkembang secara eksponensial. Melampaui fungsi dasar sebuah mobil, hatchback harus memiliki biaya operasional yang bagus, value for money yang tinggi dan memiliki hubungan emosional yang kuat dengan pemiliknya. Selain itu, harus dapat menarik perhatian, menawarkan kenyamanan yang baik dan dilengkapi fitur untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian.

Berdasarkan pendekatan tersebut, Toyota mengembangkan mobil dengan kualitas dasar dan untuk itu, kami meningkatkan quality, durability dan reliability pada Agya. Lebih lanjut, Toyota juga menghadirkan styling eksterior yang agresif, high performance, dan peningkatan driving quality untuk membuat Agya menarik secara emosional. Dengan begitu, generasi terbaru Agya dapat menetapkan standar baru sebagai mobil pertama pilihan pelanggan dan menjadi sebuah exciting city car.

Untuk meningkatkan essensial quality, desainer dan engineer Toyota berkolaborasi untuk mengujinya di kondisi tertentu, di mana jalanannya tidak rata, dan harus dapat diandalkan ketika menghadapi banjir. Tujuannya untuk memperoleh peningkatan pada beberapa aspek fundamental, sehingga dapat menghadirkan kendaraan yang tangguh dan andal, sekaligus menjanjikan rasa percaya diri tinggi.

All-New Agya mendapatkan improvement menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi mesin dan menghemat bensin, dan juga menawarkan dan performa yang lebih baik. Agya dilengkapi dengan mesin baru berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i yang menghasilkan tenaga 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 11,52 Kgm pada 4.500 rpm. Penerus tenaga mesin ke roda depan menggunakan transmisi CVT yang lebih ringkas, kompak, dan efisien.

Mesin 3-silinder memiliki keunggulan dan kelebihan, yakni efisien dalam mengolah bahan bakar sehingga konsumsi bensin lebih hemat dan memproduksi torsi lebih tinggi dibandingkan mesin 4-silinder dengan volume sama. Karakter torsi kuat yang didapatkan sejak putaran mesin rendah tersebut memberikan akselerasi lebih cepat dan sigap dari model sebelumnya tanpa mengorbankan konsumsi bahan bakar. Transmisi CVT baru turut menyumbang efisiensi mesin saat berkendara.

Mempertegas konsep 'Exciting City Car', platform monocoque dikembangkan bersama suspension system yang sanggup meredam guncangan dengan lebih baik dan fleksibel terhadap kondisi jalan Indonesia yang dinamis. Handling Agya juga jadi lebih lincah, stabil, dan peluang body roll yang lebih kecil, sehingga meningkatkan driving quality.

Improvement pada platform sanggup meningkatkan kekakuan lateral sehingga bodi belakang lebih stabil, sementara ubahan pada torsion beam yang lebih kaku membuat mobil lebih mudah dikendalikan. Electronic Power Steering (EPS) turut ditingkatkan kinerjanya sehingga lebih responsif dengan radius putar lebih kecil sebagai salah satu syarat utama city car modern.

Untuk meningkatkan hubungan emosional dengan pengemudi, All-New Agya menawarkan styling eksterior yang powerful dan aggressive, memperkuat sporty image. Toyota juga menampilkan desain styling yang unik, dengan perubahan pada tampak depan, yang membuatnya terlihat lebih sporty.

Di saat yang sama, siluet bodi dari samping menunjukkan postur tubuh yang gagah dan tampak lebih besar. Kesan agresif juga ditampilkan oleh garis desain yang tampak tajam dan berkarakter.

Masuk ke dalam mobil, konsep horizontal design memperlihatkan kesan lebih canggih dan driver-oriented untuk menunjukkan interior yang sporty dan berkualitas tinggi. Panel instrumen dan door trim mengadopsi tekstur tiga dimensi (3D) untuk memberikan nuansa canggih.

Konsol tengah dan tuas transmisi dipindahkan lebih tinggi untuk menjaga ergonomi pengemudi yang sudah lebih baik berkat pengaturan desain dan posisi jok yang sanggup menopang tubuh secara optimal, termasuk rombakan pada desain dan layout pedal-pedal supaya pengemudi mendapatkan posisi duduk yang natural dan rileks.

Penggunaan advanced all-new platform memberikan ruang untuk memperbesar dimensi kabin dengan menjaga bodi tetap kompak sebagai ciri khas sebuah city car yang andal untuk mobilitas perkotaan. Dimensi baru Agya memiliki panjang 3.760mm, lebar 1.665mm, tinggi 1.505mm dan wheelbase 2.525mm. Daya angkut ditingkatkan dengan menambah panjang bagasi menjadi 610mm.

Generasi terbaru Agya tidak hanya meningkatkan kestabilan berkendara, namun juga memberikan kenyamanan lebih kepada penumpang. Seperti kabin yang lebih lega, pengoptimalan posisi duduk pengemudi berdasarkan human-centered design, posisi duduk penumpang yang pas, kemudahan masuk dan keluar orang, kenyamanan kabin, dan penambahan daya angkut bagasi.

All-New Agya GR Sport, tampilan sporty dengan performa lebih baik

Sejalan dengan kebutuhan dan tren di hatchback dan city car dewasa ini, konsumen membutuhkan sebuah kendaraan yang lebih dari sekedar kendaraan yang reliable dan durable. Agya GR Sport yang sebelumnya dikenal dengan harga terjangkau dan tampilan sporty pada line-up GAZOO Racing di Indonesia, telah ditingkatkan perannya untuk tidak hanya mempertahankan gaya sportynya, namun juga menguatkan feeling sport-nya.

Penyetelan khusus telah diterapkan untuk meningkatkan performa dan handling, membuat pengalaman berkendara semakin menyenangkan.

Untuk memberikan tampilan yang lebih sporty, model ini dibekali dengan aero kit dipasang pada eksterior dengan tujuan bahkan membantu meningkatkan aerodinamika sporty hatchback yang sudah lebih baik dari generasi sebelumnya. Penambahan downforce kendaraan membuatnya dapat bermanuver dengan stabil dan lincah tanpa khawatir kehilangan kendali. Grip ban semakin baik berkat aliran udara yang dialihkan sehingga tidak menekan ban belakang.

Mewarisi DNA motorsports TOYOTA GAZOO Racing (TGR), perubahan lanjutan dilakukan pada sistem suspensi dan EPS. Exclusive shock absorber dan coil spring diracik supaya sanggup memberikan daya redam lebih maksimal ketimbang model standar. EPS juga mendapatkan rasio roda gigi lebih rapat untuk membuatnya lebih lincah saat bermanuver.

Sementara sport tires yang dipilih secara khusus mampu menambah traksi ban di jalan lurus dan menjaga grip-nya di jalan berliku.

Toyota Indonesia baru akan mengumumkan secara detail terkait tipe dan juga banderol harga dari mobil anyarnya ini dalam beberapa waktu mendatang. Kemungkinan besar pada gelaran pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.